【武漢肺炎】民建聯促政府向醫護發津貼　懲教口罩派清潔工及長者

就政府成立的100億元抗疫基金，民建聯今早與特首辦主任陳國基會面，提出14項建議，包括支援酒樓業、跨境運輸業，並向醫護人員發額外津貼等。民建聯亦要求政府向前線清潔工及弱勢長者提供懲教署CSI口罩，並要求當局立法規管口罩供應、價格。 李慧琼表示，除了抗疫基金外，他們亦要求政府急市民所急，強調防疫階段，口罩供應不可以交自由市場處理，應立法規管。她亦指，民建聯一直有在全球採購口罩等防疫物資，之前亦有派發給弱勢人士。但李慧琼認為，假如疫情持續，口罩生產是本港遲早要解決的問題，促請政府加大力度協助。

對於有商界表明有意在本地引入生產線，李慧琼認為，政府在這方面的工作反應慢。她舉例指，她之前都有將兩個廠家引薦給政府幫忙，但政府協助的反應欠佳，但認為政府在處理本地生產方面，近日反應有好轉。

民建聯葛珮帆補充，早前有商家想從外地入境生產口罩的機器，但遇到困難，相信協助機器入境的事，亦屬於政府行為。她又表示，除了生產線入境有困難，要在本地找到無污染廠房、原材料採購等工作，都有遇到一定困難。

建議考慮使用《儲備商品條例》杜絕炒賣口罩

周浩鼎表示，民建聯要求再三要求當局恰當地以法律措施規管口罩，杜絕炒賣，建議考慮使用《儲備商品條例》。他又指，只要有任何法律措施可行都必須做，如政府繼續在口罩問題上不作為，將招至市民龐大怨氣。對於港府的口罩儲備，他希望港府拿出部分，供應前線清潔職工及老弱長者。

就政府成立的100億元抗疫基金，民建聯今早與特首辦主任陳國基會面，並提出14項建議，包括支援酒樓業、跨境運輸業，並向醫護人員發額外津貼等。（周禮希攝）

民建聯亦要求政府善用抗疫基金，支援近日最受疫情影響的酒樓業、跨境運輸業。該黨議員陳恒鑌表示，近日幼稚園因為停課無法運作，但家長已交的學費無法退回，幼稚園如果沒有學費又難以營運，故希望政府支援家長。他又提到，跨境巴士運作近期完全停頓，但指業者仍要繼續月供支付巴士的費用，希望抗疫基金在這些方面有所幫助。他指，感到政府態度積極。

葛珮帆表示，希望有關抗疫基金的撥款稍後提交立法會時，可用特事特辦的方式處理，盡快在立法會通過並發放至市民。民建聯亦要求當局盡力協助身處境外港人，例如目前滯留在湖北省、廣東省及其他在內地的港人。

要求教育局鼓勵老師網上教學延伸至中學

另外，教育局今日宣布，因應疫情決定3月16日前不會復課。民建聯立法會議員鄭泳舜指，學生放假兩個月，對家長照顧子女，以及學生本身的教育不足都構成問題。他要求教育局了解各學校提供了多少教學支援給學生，因為各校措施參差不齊。他亦要求教育局考慮鼓勵老師以網上教學方式，延伸至中學。

葛珮帆要求教育局協助未有網上教學的學校，提供網上的多元化教學。她亦呼籲政府協助家長採購小童口罩，並協助家長免卻一定雜費，支援收不到錢的校巴供應商等。