【新冠肺炎】楊偉雄：本周使用新程式　計算檢疫人士是否身處家中

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐香港，政府要求包括內地、南韓、伊朗等部分地區的到港人士，都需接受強制檢疫14天。創新及科技局局長楊偉雄今日（8日）表示，本周會開始使用一個透過AI和大數據分析電訊網絡、WiFi、藍牙、GPS等訊號變化，並配合電子手環，計算檢疫人士是否身處家中的程式，以改善疫情追蹤。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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楊偉雄今日（8日）以「官產學研、合作抗疫、推動創科」為題發表網誌，表示創新科技成為抗疫的關鍵，例如美國會由醫療機械人照顧及治療部分確診者；內地一些公共設施以人工智能探熱系統，遠距離識別發燒人士。

楊偉雄指，香港科技界利用多種本地研發科技抗疫，創科局亦檢視市場上的各種可行方案，例如有海外港人研發出可棄置追蹤手帶，局方從聯絡、「取板」、修改、測試到訂購於一星期內完成。他續指，本周開始使用一個由本港創科公司聯同本地大學研發，透過AI和大數據分析電訊網絡、WiFi、藍牙、GPS等訊號變化，並配合電子手環，計算出受檢疫人士是否身處家中的程式，以改善疫情追蹤。

楊偉雄表示，由物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM) 牽頭，與七家本地機構，官產學研一齊合作產出居安抗疫電子手環。（楊偉雄網誌圖片）

至於電子手環的產量，楊偉雄指，之前用了2個星期設立本地生產綫，並與7家本地機構，官產學研一齊合作，量產至每個月3000個手環以上。

正研究推出「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」

此外，楊偉雄指正與發展局、地政總署、衞生署以及業界的智慧城市聯盟合作，推出讓公眾迅速了解情況的「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」（Dashboard），所有數據都開放予公眾使用，讓其他有關疫情發展的應用可以百花齊放。

楊偉雄又稱，部分創新及科技基金資助的研發項目，亦有助於抗疫，例如納米及先進材料研發院利用其納米纖維技術，與企業合作研發具殺菌功能的N99口罩。他表示，創科局會堅持以官產學研合作，繼續推動香港創科發展。