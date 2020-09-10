美媒：林鄭與高官721禮賓府看電視　馮程去洗手間方知元朗站襲擊

撰文：周禮希
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721元朗站襲擊事件是去年反修例事件其中一件最受關注的事件。有身在香港的供稿人在美國雜誌《大西洋》（The Alantic）上撰文披露當晚細節，包括引述3名不具名人士指，721當晚特首林鄭月娥及一小群高官當時正在禮賓府慣常地一起看電視直播，留意當日港島示威，但因為保安理由將手機留在房外，而令高官錯過了社交媒體及訊息有關元朗站的襲擊事件。
文中指，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀去洗手間時離開房間，才察覺有關資訊，而她起初更感到混亂及難以置信，曾懷疑是假新聞。
《大西洋》雜誌的文中指，林鄭與同事當晚正在房內一起看主要媒體的電視直播，但因為保安原因全數把手機放在房間外，因而沒得悉各社交媒體、網上新聞的無刪剪片段及通訊軟件的內容。
721元朗站襲擊事件
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撰文者指馮程一度質疑元朗站訊息為假新聞
文中提到，馮程去洗手間時，看了手機，透過WhatsApp的工作群組收到721相關訊息，她當時直至翌日早上，仍回應指表示混亂及難以置信，又曾質疑元朗站在事發時理應已關閉，一度問該訊息是否假訊息。撰文者Timothy McLaughlin表示，他曾看過有關訊息；特首辦、馮程及當晚的與會者都沒有回應其查詢。