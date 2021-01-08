林建名病逝｜葉劉撰文悼念　述多年前曾有公務交流：為人非常隨和

大名娛樂老闆林建名今日因淋巴癌病逝，其4名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名在Facebook上發文，稱父親今晨（8日）在養和醫院離世，終年84歲。 新民黨立法會議員葉劉淑儀今日在Facebook上撰文悼念林建名，並表示深感難過及惋惜，並對其家人致以深切慰問，相信其「開心大少」的形象，將永遠活在市民心中。

新民黨立法會議員葉劉淑儀今日在Facebook上撰文悼念林建名，並表示深感難過及惋惜，並對其家人致以深切慰問，相信其「開心大少」的形象，將永遠活在市民心中。（資料圖片）

葉劉淑儀在Facebook上表示，多年前與林建名曾於公務上有交流，並補充指自己在1977至1980年期間出任旺角民政主任，促進社區和諧及推動青年工作，需要知名人士鼎力支持，當時知悉林先生熱心公益事務及重視青年工作，非常支持對本地體育發展，因此誠邀林擔任旺角區文娛康樂體育會主席，當時林建名二話不說，一口答應。

葉劉讚揚林建名在商界長袖善舞，一如其家人發出的悼文所說，他的足跡廣及多個界別，積極參與娛樂、體育及公益事務。又形容林建名於鎂光燈外為人非常隨和，熱心社會事務之餘更事事親力親為，實在令人敬佩 。