BNO｜葉劉引朋友稱移英港人無穩定收入或被踢走　斥英利用港人

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-02 15:06

英國政府推出的港人BNO「5+1」留英計劃，1月31日起接受申請。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在Facebook引述一名英國朋友指出，英國正處於超級經濟衰退 (mega recession)且失業率急升，如移居英國港人數年後沒有一份薪酬較高的工作及特殊技能，隨時會被「踢走」。該名朋友認為，英國政府純粹為香港製造麻煩，質疑英方利用港人，反問究竟有沒有人告知這些有意赴英的港人，「只是被英國利用作為政治籌碼呢 ? 」

指港人帶數百萬資產遠赴英國 數年後或坐食山崩

葉劉淑儀稱，在英國政府推出BNO「5+1」移居英國方案後，收到一名正宗英國本土公民的英國朋友的電郵，指出現時英國為BNO持有人提供的方案，只要求港人帶上足夠六個月的生活費便獲准入境，相信有意移居當地的港人可籌集六個月生活費或帶上數百萬資產遠赴英國，但假如他們居住當地數年卻沒有穩定收入及特殊技能，隨時會「坐食山崩」 ，最後英國政府也可以根據入境規例，將這批人「踢走」。

她說，反而一些沒有透過「5+1」計劃，以正規途徑移居英國的港人，在當地的生活環境會較好，因為這些人大多赴英前已確保自己覓得適合自己及收入穩定的工作。她指，該位朋友認為英國政府根本純粹為香港製造麻煩，並且傷害那些以為由此途徑移居英國便會獲益的香港人，該名朋友更反問：「究竟有沒有人告知這些有意赴英的港人，只是被英國利用作為政治籌碼呢 ?」。葉劉淑儀認為這位英國朋友的「金石良言」，值得許多香港人反思。