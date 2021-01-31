新冠疫苗｜專家指第三期數據關鍵在人數及對象　有結論性指標

撰文：朱海棋
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建制派認為香港可以引入未有第三期臨床數據的內地國藥疫苗，專家則堅持要有第三期報告。其實疫苗研發一般分為三期臨床試驗，通過後才可面世，因此第三期數據被視為「最終章」。
有醫生及藥劑師都指，疫苗第三期試驗的研究人數定必過萬，而且有高風險人士參與，能夠提供詳盡而且仔細的數據分析，「第一、二期只係好初步嘅臨床研究探索，第三期先係對疫苗安全同有效度有結論。」
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第三期數據加入高風險人士
第三期報告必要性的爭拗僵持不下，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，第三期數據有兩個重要性，第一為研究人數。他指疫苗的臨床試驗分為三期，第一期會招募10多人、第二期約有100至200人，第三期則有至少3至4萬人，「統計學上成立機會容易啲、有代表性啲，數據上成立，可信性好高」，亦可以更易發現疫苗的副作用及罕有的不良反應。
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第二就是研究對象，崔俊明稱第一、二期研究的參與者都是健康人士，但第三期就會加入高風險人士，「（第三期）分得好細，慢性病患者入面嘅人係糖尿病、肥胖、長者年紀呢啲高風險群組都會睇到」，能夠提供詳盡數據給政府及專家考慮疫苗的有效及安全性。
梁子超指，第三期數據才對疫苗的有效及安全性有結論。（資料圖片）
梁子超：第三期才有有效度結論
呼吸系統專科醫生梁子超補充，「第一、二期只係好初步嘅臨床研究探索，第三期先係對疫苗安全同有效度有結論」，因為疫苗涉及大規模人口接種，是生命及健康的保障，較詳盡的數據才有助當局評估該款疫苗的得益及風險。
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