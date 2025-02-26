預算案｜特首辦預算「超支」　新年度再升7.8%　8局長辦公室同增

財政預算案2025提出多項開源節流措施，交通運輸範疇成最大「開刀點」，不僅2元乘車優惠收緊、公共交通補貼計劃「縮水」，同時研究調整隧道費及咪錶收費等。翻查2025至26年度預算，由於三司辦公室未有單獨列明辦公室開支，在特首辦與15決策局中，有9個辦公室均在新一年增加預算，其中特首辦由今年修訂預算開支已「超支」3.9%至1.18億元，預算2025/2026年度開支近1.3億元，增幅達7.8%。多個局局長辦公室中，環境及生態局預算減6.6%，其餘醫務衞生局、房屋局和文化體育及旅遊局同錄跌幅。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 23

今年財政預算案重點在減赤，翻查特首辦與15個決策局局長辦公室2025至26年度開支預算，16個部門中接近6成、即9個辦公室均在新一年增加預算，只有4個辦公室減預算，另有3個辦公室維持預算開支。

當中，特首辦，其今年修訂開支為1.18億元，較原來預算多3.9%，但年預算再增至接近1.3億元，較今年開支增加7.8%。根據總目，開支增加主要源於人手增加，今年編制職位已由原來103個增至105個，預料明年再增至108個，連帶薪金、津貼、公積金等開支亦增加。

政制及內地事務局局長辦公室加幅最多

多個決策局中，以政制及內地事務局局長辦公室加幅最多，由修訂後的1,370萬元，增至明年預算1,690萬元，增幅達20.4%。不過因其今年經修訂後，較原預算少9.9%，最新預算或較今年原來預算增8.6%。

其餘增加預算的辦公室包括創新科技及工業局，料增加6.1%；財經事務及庫務局增加3.5%；勞工及福利局增加3.4%；發展局增加2.8%。公務員事務局、保安局及商務及經濟發展局則增幅不超過2%。運輸及物流局、教育局和民政及青年事務局則維持今年預算不變。

特首辦開支預算增加源於薪金、津貼、公積金等開支亦增加。

環境局辦公室、醫衞局等錄減幅

多個決策局中，以環境局局長辦公室「瘦身」最多，由今年開支2,260萬元減至明年預算2,110萬元，減少6.6%，主要為其預料明年編制職位較2024年減少4人。另外醫衞局、文體旅局、房屋局均錄得0.4%至2.4%跌幅。

至於在公務員一般開支方面，明年預算為59.2億元，較今年開支53.3億元增加10.9%。

▼2月26日 財政預算案重點▼



+ 32

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼

