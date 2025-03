田北辰睇LIV Golf出手收到份大禮　送畀孫女開心到暈｜政壇諸事町

一連三日在粉嶺高球場舉行的國際級賽事LIV Golf香港站今日(9日)完結。立法會議員田北辰昨日(8日)帶同孫女入場觀看,在最後的賽洞附近位置欣賞。賽事完結後,英格蘭球手基斯(Paul Casey)行過,他當時衝口而出和他打招呼說「Hi Paul, how do you like Hong Kong? 」,「點知佢即刻向我方面拋咗個親筆簽名嘅波過嚟、我又好彩接到,我即刻送咗畀我孫女,佢嗰下真係開心到暈!佢仲開心到猛攬住我,個場面真係溫馨到呢……」



田北辰將接到的英格蘭球手基斯(Paul Casey)的親筆簽名高球送給孫女,「佢嗰下真係開心到暈!」(田北辰Facebook圖片)

田北辰表示,他一向支持香港舉行的盛事,故昨日帶孫女一同去看LIV Golf賽事。這次孫女接到基斯的親筆簽名高球,「呢次『接觸』成孫女更投入學golf動力」。

他表示,今日因無門票,無法再帶孫女去現場觀看,不過她都精神上支持基斯,希望基斯可以贏到香港站冠軍 。雖然最後基斯排第五,「但我個孫女仍然好開心,因為佢本身都有學緊golf,呢次嘅體驗令到佢更加投入去學 ,同更主動去參加同golf有關嘅活動 。」

田北辰說,希望香港未來可以主辦更多國際體育盛事,可以帶動香港旅遊業同消費之餘,更可以鼓勵和吸引更多年輕嘅參與。