田北辰睇LIV Golf出手收到份大禮　送畀孫女開心到暈｜政壇諸事町

一連三日在粉嶺高球場舉行的國際級賽事LIV Golf香港站今日（9日）完結。立法會議員田北辰昨日（8日）帶同孫女入場觀看，在最後的賽洞附近位置欣賞。賽事完結後，英格蘭球手基斯（Paul Casey）行過，他當時衝口而出和他打招呼說「Hi Paul, how do you like Hong Kong? 」，「點知佢即刻向我方面拋咗個親筆簽名嘅波過嚟、我又好彩接到，我即刻送咗畀我孫女，佢嗰下真係開心到暈！佢仲開心到猛攬住我，個場面真係溫馨到呢……」



田北辰將接到的英格蘭球手基斯（Paul Casey）的親筆簽名高球送給孫女，「佢嗰下真係開心到暈！」（田北辰Facebook圖片）

田北辰表示，他一向支持香港舉行的盛事，故昨日帶孫女一同去看LIV Golf賽事。這次孫女接到基斯的親筆簽名高球，「呢次『接觸』成孫女更投入學golf動力」。

他表示，今日因無門票，無法再帶孫女去現場觀看，不過她都精神上支持基斯，希望基斯可以贏到香港站冠軍 。雖然最後基斯排第五，「但我個孫女仍然好開心，因為佢本身都有學緊golf，呢次嘅體驗令到佢更加投入去學 ，同更主動去參加同golf有關嘅活動 。」

田北辰說，希望香港未來可以主辦更多國際體育盛事，可以帶動香港旅遊業同消費之餘，更可以鼓勵和吸引更多年輕嘅參與。