長和賣碼頭｜港澳辦再轉載《大公報》報道　籲勿因小失大執迷不悟

國務院港澳辦網站再次轉載《大公報》今日（26日）一篇有關本港社會關注長和擬出售包括巴拿馬運河等海外港口資產的報道，指賺錢逐利無罪，但不能因此而損害國家利益，相關港企不顧國家戰略及國際情勢的「商人思維」，既損害國家發展大計，又對地緣政治造成很大負面影響，以一家之私利而犧牲國家之大利，終究會自毀基石。



報道又訪問了議員、商界和學者，引述有識之士呼籲，有關企業應該算好長遠賬、算好國家發展大賬，小心處理，切勿因小失大，不能執迷不悟。



港澳辦網站再次轉載《大公報》文章（港澳辦網頁截圖）

文章以《長和事件持續熱議 各界籲算好國家發展大賬「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」》為標題，報道形容本港社會高度關注長和擬售巴拿馬運河港口資產一事件，輿論持續升溫。當中訪問了立法會議員、時事評論員、經濟學者、商會會長等。

港口是基建 齊籲有關港企勿執迷不悟

報道指，社會各界人士紛紛指出，有關企業在美國脅迫下出賣港口營運權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣焰，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。 「國家強盛商界興旺，國家受困企業受損」，他們呼籲有關企業不要執迷不悟，挺起胸膛面對美方施壓，站在歷史正確的一方。

報道指，港口運營不是普通資產，是基礎建設。這次長和交易涉及重大國家利益。特朗普上台後針對巴拿馬運河的一系列霸權主義行徑，更令人看清霸權本質，對美國來說只有「比不過就搶」的強盜邏輯。那些空談所謂「在商言商」的言論，不是天真就是糊塗或裝糊塗。

美國國務院周三（2月5日）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，美國船隻現在可以免費通過巴拿馬運河，每年可省下數百萬美元。（Reuters）

賺錢逐利無罪 但不能因此而損害國家利益

報道中強調，賣掉港口並不是拿到豐厚可觀的資本，本質上也是為美國的霸權助紂為虐。賺錢逐利無罪，但是不能因此而損害國家利益，也不能在大是大非面前亂了陣腳。以一家之私利而犧牲國家之大利，終究會自毀基石，不得人心。近日有聲音吹捧交易，認為所謂「大刁」可避開美國打壓，避免事態惡化、矛盾上升云云，事實上，明眼人已看清，一時向美國欺凌「跪低」，只會讓霸權主義變本加厲。美國政客「既要錢、更要命」，只有強大的祖國，才能保障企業得到公平的貿易環境與發展空間。

最後，報道指事件繼續在網上引起廣泛關注，不少網民對所謂「在商言商」的說法嗤之以鼻，又指有網民激動地呼籲長和中止交易：「一旦交割，死怕一世英明要毀於一旦。」

港澳辦之前曾轉載《大公報》評論文章，分別是籲對交易三思，及質疑交易是與美國政客共舞賺大錢也得背上歷史駡名。