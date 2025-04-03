區議員工作報告揭地區治理存落差　免職成監督殺手鐧？｜政圈觀察

選舉改制後的區議會，肩負社會對完善地區治理的期望，其中一個衡量表現的標準，就是區議員遞交的工作報告。《香港01》查閱發現區議員工作表現差異大，委任議員處理的個案量可以少直選議員四倍；其次，多區議員上報個案大多歸類為「一般查詢」，少數人指明具體事項；再者，報告要求議員列明曾協助舉辦的活動，部分議員將Facebook轉發民政活動帖文也納入其成績。



今屆區議會起公開工作報告接受監督，觀乎上任一年的表現，是否做到中央對香港良政善治的要求呢？全國港澳研究會顧問劉兆佳認為委任、地委會界別議員要加強接觸地區，坦言部分議員表現肯定不太好，形容「政府責任好大，你要負責監督」，建議訂立標準界定議員上報的哪項工作活動屬有利提升管治效能。對於表現差議員，劉兆佳主張先勸諭，雖可以中途免職但震盪較大，可待下屆才換人，日後亦可檢討政制，提升議員工作質量，例如直選議席比例「可以適當不斷增加」。



元朗區議會。（民政事務總署）

觀察一：直選議員個案量遠高於委任、地委會界別

一份區議員工作報告，揭示選舉改制後首屆區議會主要有三方面表現差異較大。《香港01》統計港九新界十一區區議員處理個案數量，當中九區都是直選議員上報的個案量最多，拋離鄉事派出任的當然議員，以及改制後引入的委任議員、地區委員會議員。

1月4日，東區區議會首次召開大會。（廖雁雄攝）

較明顯的是東區，綜合全部6名直選議員的上報個案量，得出一年人均處理2,025宗個案，人數多達12人的地委會界別議員個案量較少，上報一年人均處理793宗個案，同樣有12人的委任議員上報的個案更少，人均處理404宗個案。換言之，直選議員平均處理個案數量多委任議員四倍。

改制前已存在的當然議員，工作表現在多區排包尾。今次統計之中有六區區議會有鄉事委員會主席出任的當然議席，當中有五區處理個案最少的議員都是當然議員，分別是大埔、葵青、離島、元朗及北區，每人一年個案量由47宗至270宗不等，若拉勻平均數，個案最少的當然議員7.7日才做一單個案。差距較大的是離島區，直選議員葉培基（1,998宗）與當然議員何進輝（47宗）個案量相差40倍。

灣仔區議會大會。（黃寶瑩攝）

觀察二：大多歸類「一般查詢」 少數人列明具體事項

另一個觀察是上報的個案分類，畢竟個案數量只是其中一個衡量表現的標準，然而仔細翻閱報告，相信也未必能充分掌握個案。

雖然表格要求議員將個案分類為「環境衛生」、「交通治安」、「房屋及地區設施」、「協助申請政府服務」、「專業服務諮詢」、「一般查詢」以及「其他」，但統計觀察葵青、大埔、離島、中西區均有過半議員，將最多的接獲個案歸類為「一般查詢」或「其他」，當中不乏上報一年做逾千宗個案的議員。然而，「一般查詢」的定義未無指明，極少議員在「其他」一欄列明具體事項，如代辦禁區紙或平安紙，釋除公眾對個案「水份」的疑慮。

《香港01》一連兩日到港九新界多區區議會秘書處，親身查閱區議員工作報告，由於不准拍攝文件，故即場逐名議員記錄統計工作表現。圖為大埔區議會。（潘耀昇攝）

觀察三：社區活動少人參與 對象也非一般市民

工作重量之餘，質素也值得注視。報告要求議員填寫「曾協助舉辦的社區參與活動」，不少議員都提交各式各樣的活動，由義診義剪、嘉年華、派食物、疫苗接種，到電影欣賞會、長者健康篩查日也有。

符合填寫活動的要求也許不難，但部分活動內容值得商榷。未知是否各人對「協助舉辦」的理解不一，部分人將Facebook轉發民政活動帖文也納入其成績，甚至對「社區參與活動」的定義可能有所不同，部分議員上報舉辦對象僅是區議員的「新界區議員地區治理培訓班」。亦有議員舉辦僅有2人參加的協助申請電費補貼活動。

01觀點｜區議員的表現市民「收貨」嗎？

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

委任、地委會界別議員要加強接觸地區

港澳辦轄下的全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，委任議員和地委會界別議員沒特定負責的小區，「同地區居民接觸肯定少啲、無密切聯繫」，直選議員要爭取連任，故與居民聯繫較多，亦多為街坊解決問題。他認為即使議員並非在接收地區個案方面有所建樹，都要在其他方面發揮作用。

肯定有啲議員做得無咁好，如果有有效監督機制，希望激發佢哋。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

地委會和委任議員並非透過直選產生，劉兆佳提議他們可以選擇某小區作為「紮根之地」，增加市民認識，令居民向他們求助，「即使唔係地區選舉產生，但可唔可以某種程度上走向地區化呢」，至少目前要令地委會和委任議員辦事處所在的小區，有居民願意向他們求助，「議員要搵到自己角色，令到地區有所改善」。

地委會同委任產生嘅區議員，點樣強化佢哋同地區居民聯繫，值得諗下。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

2024年9月24日，元朗區議會召開大會。（夏家朗攝）

政府監督責任大 倡訂標準界定有益工作、活動

對於表現不佳的議員，劉兆佳說可以先提出忠告、勸諭，政府下屆可以不再委任有關人士，如果「做得好差」可以中途免職，不過要考慮對區議員震盪較大，「對現任議員壓力可以好大」，故相信比較困難，可能有區議員會覺得自己「可能進步都未定，你中間整走我，對我唔公平」，如果換屆才換人，對政府的好處是「唔洗多解釋」。

《區議員履職監察制度指引》免職規定

地區行政管理機制主要負責人係政府，好多議員係委任，間選議員都係三會成員，政府責任好大，你要負責監督佢哋表現。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳認為政府要定期審查議員表現，並訂立標準界定區議員上報的哪些工作、活動才有利提升地區管治效能，舉例要令居民有獲得感，「即係有咗新區議會後，日常生活質量有所改善」，甚至更暢順地將居民的不滿轉達政府，改善施政。

劉兆佳。（資料圖片）

區議會、立法會直選比例可不斷增加

新選制下直選議席比例減至約20%，佔大多數議席的是委任、地委會界別議員。劉兆佳認為政制也要不時檢討改革，一方面思考如何提升重建人員工作質量，另一方面要符合成本效益，相信日後區議會直選議席比例「可以適當不斷增加」，待2027年今屆區議會任期結束就可檢討，畢竟中央重視區議會能否發揮積極作用，提升愛國者治港。

日後直選比例可以因應政制發展，適當不斷增加，區議會、立法會都係，相信要過一段日子之後，香港不斷走向民主化。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

但他認為委任議席不能完全取消，要保留的其中一個原因，是可以令本身資源較豐富的社會賢達更積極服務地區，「無身份畀佢，會無咗積極性」，甚至會打擊社會地位。

選舉改制後的區議會，肩負社會對完善地區治理的期望，如何真正做到中央要求的良政善治，相信各界仍須努力。