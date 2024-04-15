夏寶龍求變論｜林建岳：發展是主軸　勇於求變全面對接國家戰略

全國政協常委林建岳指，中央港澳工作辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在今日（15日）「全民國家安全教育日」上，就香港實現「由治及興」提出「五個需要」，發展是貫穿當中一切的主軸。林指，夏寶龍特別強調香港「由治及興」本質上就是一條創新變化之路，面對新的發展形勢和機遇，香港不能食老本，必須勇於求變，施政上全面對接國家戰略，服務國家所需。



林建岳指香港要勇於求變。（資料圖片/林靄怡攝）

林建岳回應夏寶龍今天講話時指，夏寶龍就香港實現「由治及興」提出了「五個需要」。在築牢維護國家安全法律屏障後的香港，終結了維護國家安全「不設防」的歷史，擺脫了政治爭拗，迎來了可以輕裝上陣全力拼經濟、謀發展的最好時期。夏寶龍提出的「五個需要」具有很強的概括性和指導性，對香港「由治及興」具有重要指導作用。

林建岳指，夏寶龍的講話指明了香港實現「由治及興」的方向。在「五個需要」中，發展是貫穿一切的主軸，香港在新的歷史起點上，要實現「由治及興」，需要守牢安全底線，更加堅定「一國兩制」信心，把香港獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，在更好融入國家發展大局中主動適應新形勢新挑戰。

林建岳：香港不能食老本

林建岳指出，中央一向重視和支持香港發揮獨特的優勢和地位，香港必須不斷鞏固和強化自身的優勢，包括國際金融中心地位、「背靠祖國，聯通世界」優勢。他指，夏主任特別強調香港「由治及興」本質上就是一條創新變化之路，香港要創新變化、求新求變，不能以舊有思維解決新問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」事實上，香港每一次的騰飛，都不是在風平浪靜之下進行，每次的變局都為香港帶來了新的挑戰，也提供了新的機遇，香港能夠有今日的地位，是經過克服種種難關，積極求變所得到的。面對新的發展形勢和機遇，香港不能食老本，必須勇於求變，在施政上全面對接國家戰略，服務國家所需。

至於行政長官李家超指當前香港國安威脅仍然存在，須繼續加強有關工作，當局會在四方面落實好《維護國家安全條例》相關工作，林建岳認為國家安全是發展的前提，在國安上香港社會需要警鐘長鳴，做好《維護國家安全條例》的落實工作，特別是面向香港社會以至國際層面，主動做好條例的解釋工作，消除外界顧慮，為香港營造有利吸引外資的營商環境。