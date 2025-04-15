李家超：維護國安屬市民的共同義務　林定國：國安法是定海神針

今天（15日）是「全民國家安全教育日」，律政司、保安局、教育局和香港善德基金會共同舉辦全港學界國家安全常識挑戰賽。行政長官李家超在2024/25頒獎禮上致辭，表示維護國安是香港的憲制責任，是每一位香港市民的共同義務，必須堅定不移貫徹「總體國家安全觀」，確保國家安全和社會穩定。



出席同一活動的律政司司長林定國表示，《香港國安法》發揮定海神針的作用，成效立竿見影。



李家超表示必須堅定不移貫徹「總體國家安全觀」，確保國家安全和社會穩定。（政府新聞處）

12萬6千名中、小學生參加比賽 李家超：深受鼓舞

李家超指出，今年6月30日將迎來《香港國安法》頒布實施5周年，加上去年3月23日刊憲生效的《維護國家安全條例》，為香港形成一套全面高效的維護國家安全法律制度，堵塞了過去本地國家安全的漏洞，讓香港可以聚焦拼經濟、謀發展。

他表示，未來幾個月特區政府將會舉辦一系列有關《香港國安法》頒布實施5周年的活動，讓市民更深切體會到維護國家安全的法律制度作為「定海神針」的關鍵作用。

他指出，今次比賽有610所學校、超過12萬6千名中、小學生參加，可加深學生對國家安全相法律和總體國家安全觀認識，體會到維護國家安全的重要性，令他深感鼓舞。他又稱，特區以多元方式推動國家安全教育，全港學界國家安全常識挑戰賽晉級決賽的同學，於去年底訪問北京和上海，到博物館、展覽廳參觀，在天安門觀禮台觀看升旗儀式，親身了解國家安全對國家發展的重要性。他冀望社會齊心協力、成為國家安全的守護者，推動香港在「由治及興」的康莊大道上全速前進。

律政司司長林定國。（資料圖片）

林定國：國家安全是維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城

林定國表示，沒有國家安全和社會穩定的保障，任何美好藍圖都將成為空中樓閣。他表示，《香港國安法》發揮定海神針的作用，成效立竿見影，《維護國家安全條例》與《香港國安法》兼容互補，共同構築起香港特區維護國家安全的法律安全網。

他指出，國家安全是維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城，香港推動國家安全教育責無旁貸，表示很高興看到是次比賽反應熱烈，希望鼓勵青少年繼續以維護國家安全為己任，融入國家發展，建設美好未來。