復活節長假港人出境較疫情前升近兩成　北上人次佔比微跌有7成多

九龍東區各界聯會聯同該區組織舉行「燃動東九．共慶中華」國潮文化慶祝國慶活動，多名舞蹈演員於上周六（9日）在黃大仙廟外，以民族舞曲結合創新街舞，跳出不一樣的舞蹈，並結合青年合唱表演，在傳統與現代交匯的社區展現中華文化的獨特魅力，吸引大量街坊觀眾駐足欣賞。



今次活動獲得28位專業青年舞蹈演員及12位區內青年參與，他們將經典民族舞曲《阿細跳月》、《次仁拉索》、《瑤族舞曲》重新編排，融入現代街舞元素。表演團隊穿梭於黃大仙廟宇廣場、黃大仙上邨舞台以及啟鑽商場等地，讓「國潮街舞」在傳統文化地標前躍動。

12位青年歌手於活動為大家獻唱《青春贊歌-2025五四青年節特別節目》中的《無悔當下》及《紫荊花開》。

「燃動東九．共慶中華」為慶祝中華人民共和國成立76周年，弘揚中國優秀傳統文化，由九龍東區各界聯會匯同黃大仙民政事務處、觀塘民政事務處及黄大仙區青年發展及公民教育委員會、觀塘區青年發展及公民教育委員會共同策劃。

主辦方表示，選擇在黃大仙區舉辦活動別具深意，「這裡既有百年廟宇承載的傳統信仰，也有獅子山精神代表的奮鬥意志。我們希望透過青春舞步，讓年輕人感受到中華文化既深厚悠久，又充滿時代活力。」