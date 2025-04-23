三新晉大狀獲獎學金赴海外進修　林定國、毛樂禮鼓勵提升訟辯技巧

大律師公會今日（23日）傍晚舉行「沈澄紀念獎學金」頒獎典禮，三名得獎的新晉大律師，將獲公會資助到海外進修，提升訟辯技巧。公會主席毛樂禮致辭指，今年是獎學金成立25周年，意義深遠，累計有超過90名大律師獲獎，公會頒發近350萬元獎學金，他形容是重要里程碑，見證公會在過去四分一世紀，積極培育本地青年法律人才，不遺餘力。



律政司司長林定國（右四）、區域法院法官謝沈智慧（左三）、大律師公會主席毛樂禮（左四）、公會副主席兼「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎（右三）、以及公會副主席薛日華（左二），與獲獎大律師合照。（大律師公會）

林定國：獎學金激勵後輩進步 進一步令訟辯技巧精進

出席頒獎禮的包括律政司司長林定國，以及已故終審法院法官沈澄的女兒、區域法院法官謝沈智慧等，三名新晉大律師郭馨蔚、彭楨懿及謝易庭在公會副主席兼「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎手上接過獎狀，公會頒發的獎學金將資助他們到海外進修的課程費用、機票及生活費。

大律師彭楨懿（左一）、謝易庭（左二）及郭馨蔚（右一）從公會的「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎手上接過獎狀。（大律師公會）

林定國表示公正的審訊離不開專業的訟辯，訟辯水平的提升，是守護法治精神不可或缺的一環。（林定國FB）

林定國表示公正的審訊離不開專業的訟辯，訟辯水平的提升，是守護法治精神不可或缺的一環，三位得獎的新晉大律師將獲資助到海外進修，進一步令訟辯技巧精進。他說獎學金承載法律界對專業卓越的堅持，同時激勵後輩持續進步，一代代薪火相傳，祝願得獎者學有所成，將來在訟辯之路上秉持專業精神，將所學所悟化為守護香港法治的堅定力量。

毛樂禮指「沈澄紀念獎學金」成立25周年，是公會培育青年法律人才的重要里程碑。（大律師公會）

累計頒發近350萬元奬學金 毛樂禮：望得獎者回饋行業

毛樂禮讚揚沈澄是法律界的傳奇人物，是歷來最傑出、最成功的訟辯者，他在1975及1976年擔任大律師公會主席，1995年獲委任為高等法院上訴法庭法官，也是終審法院在1997年成立時的首批常任法官之一，畢生致力提升行業專業水平及服務司法機構。

毛樂禮指「沈澄紀念獎學金」成立25年以來，已經有超過90名大律師得獎，獲公會資助到英國、澳洲、新加坡、馬來西亞及南非等國家修讀訟辯培訓課程，頒發的奬學金近350萬元。（林定國FB）

毛樂禮表示「沈澄紀念獎學金」旨在提升新晉大律師的訟辯技巧，即大律師的核心專業所在，在法庭審訊中捍衛當事人權益，促進法理的發展，期望所有得獎者學以致用，回饋香港法律界，延續沈官的精神。

他又指獎學金成立25年以來，已經有超過90名大律師得獎，獲公會資助到英國、澳洲、新加坡、馬來西亞及南非等國家修讀訟辯培訓課程，頒發的奬學金近350萬元，公會未來會繼續與其他司法管轄區的法律團體及院校推展人才交流計劃，鼓勵新晉大律師持續提升訟辯能力及技巧，在國際上保持競爭力。

大律師何正謙（左）及丘曉晴（右）是2021年的「沈澄紀念獎學金」得獎人，去年分別在澳洲及英國完成訟辯培訓課程。（大律師公會）

兩新晉大律師赴英澳與頂尖法律執業者交流

主持頒獎典禮的兩名大律師丘曉晴及何正謙，亦是「沈澄紀念獎學金」的得獎人，去年分別在英國及澳洲完成訟辯培訓課程，他們在典禮上分享當地的課程著重「實戰經驗」，期間密集地安排模擬法庭審訊，更會根據案情邀請專業人士，例如會計師扮演證人，以及示範不同盤問方式如何得出不同答案，導師即場指出需要改善的地方，形容獲益良多。他們感謝公會給予的寶貴學習經歷，資助到外地深造，有機會與不同司法管轄區極具威望的法官及頂尖法律執業者交流。

香港大律師公會設有三大奬學金：「香港大律師公會獎學金」、「余叔韶紀念獎學金」及「沈澄紀念獎學金」。（林定國FB）

香港大律師公會設有三大奬學金：「香港大律師公會獎學金」、「余叔韶紀念獎學金」及「沈澄紀念獎學金」。沈澄2000年逝世，公會以沈澄家族的捐款成立「沈澄紀念獎學金」，重點是提升新晉大律師的國際視野及訟辯技巧。

「香港大律師公會獎學金」由公會贊助， 每年遴選出幾位傑出的法律系畢業生， 鼓勵他們在大律師專業發展。

香港大律師公會舉行「沈澄紀念獎學金」頒獎典禮。（林定國FB）

「余叔韶紀念獎學金」與法律援助署合作，安排得奬人在資深大律師指導下參與刑事案件的審訊及上訴，累積實戰經驗，又能協助經濟能力有限的市民得到法律支援，體現香港首名華人檢察官、已故余叔韶為法治出力的精神。