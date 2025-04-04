過去3年40公務員表現欠佳不獲增薪　六萬多人「坐頂」同不享增薪

財政司司長陳茂波2月公布的本年度預算案中宣布，全體公務員凍薪，外界質疑逾十七萬人的公務員隊伍雖凍薪，但基於他們可享有增薪點，故並非「真凍薪」，除非是個別公務員已屆其薪級頂薪點（俗稱「坐頂」）。公務員事務局指，過去三年以截至每年4月1日計，有介乎約6.2萬2至約6.6萬名公務員處於頂薪點，佔整體公務員35%至37%。同期有40名公務員因表現欠佳而不獲增薪。



另外，公務員事務局今年會推行優化公務員紀律機制措施，包括研究是否有空間簡化紀律研訊的程序。



預算案宣布全體公務員凍薪，令社會關注公務員享有增薪點的問題（黃偉民攝）

公務員隊伍有不同職系，各職系又有不同職級。每年薪酬調整之餘，公務員同時可以享有增薪點（即俗稱跳point），唯有已處於頂薪點的公務員只有年度調薪的加幅，未能因有增薪點而享有「雙重加薪」。

根據公務員事務局提交立法會特別財委會的書面回覆，在2022年至2024年（截至4月1日），處於頂薪點的公務員分別有62800人、63600人和65900人，佔整體公務員的百分比則分別為35%、 36%和37%。

來自25部門40公務員不獲增薪

當局又指，2022年至2024年的三年裡，分別有7名、12和21名公務員即共40名公務員因表現欠佳而不獲增薪點。他們分別來自廿五個部門，當中包括公務員事務局、司法機構、天文台、漁護署、統計處、教育局、水務署、知識產權署、商經局、民政事務總署、機電署、在職家庭及學生資助辦事處、康樂及文化事務署、屋宇署等。

公務員（林靄怡攝）

政府：與表現掛鈎 公務員不能自動獲增薪

公務員事務局強調，公務員增薪點安排與其工作表現直接掛鉤鈎，目的是鼓勵公務員長期維持良好工作表現。不論公務員的年資深淺，所有公務員都不能自動獲得增薪，而是只有在其工作表現，包括品行、態 度及效率獲評為滿意時，才可按其職系的薪級表獲得增薪。表現出色的公務員會有較佳晉升機會。相反，公務員如果工作表現欠佳，會被暫停或延期發放增薪。若表現持續不達標，更可能被着令退休。

另外，過去3個財政年度(2021-22至 2023-24年度)， 就公務員採取簡易及正式紀律行動 的個案分別合共為1399宗及736宗；當中不當行為的個案主要涉及違反政府或部門規則及規例、疏忽職守、擅離職守等，佔總數82%；至於刑事罪行方面，大部分為違反道路交通條例個案，佔64%；其餘主要包括盜竊、襲擊、傷人、打鬥、詐騙等，佔16%。

公務員事務局會研究有否空間簡化紀律研訊的程序（資料圖片)

推多項優化紀律機制措施 包括研簡化紀律聆訊程序

本年度，公務員事務局會以現有資源推行優化紀律機制的措施，包括要求人員如被執法機關拘捕，必須在不遲於7個曆日內向其部門首長呈報；舉辦4個工作坊給約200名部門管理人員參與，提升部門調查和處理紀律個案的能力；要求部門每半年向部門高級管理層和公務員紀律秘書處匯報處理紀律個案的進度；要求所有部門加強監察對在試用期或試任期內的公務員所採取的簡易紀律行動，確保試用或試任人員在獲長期聘任前，部門能就相關人員的輕微不當行為及時透過相應的簡易紀律行動適當地處理；及檢視《公務人員(管理)命令》和《公務人員(紀律)規例》，研究有否空間簡化紀律研訊的程序；及今年中向公務員發布《認識公務員紀律機制》小冊子，介紹紀律機制及分享個案，提高他們對守規遵紀的意識。