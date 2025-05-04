周浩鼎辦籃球賽落場與學生「鬥波」　巧遇「亞洲三分王」翁金驊

民建聯屯門支部昨天（3日）舉辦屯門青少年籃球錦標賽，吸引區內逾130支隊伍參賽。本身是活動召集人的民建聯新界西北立法會議員周浩鼎，更落場與學生「鬥波」。他希望鼓勵青年運動，尤其現今世代多使用手機等電子產品，加上近年新興毒品「太空油」禍害青年，希望提醒大家遠離毒品，以運動交友。



5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

籃球錦標賽屯門裘錦秋中學舉行，出席的包括民政及青年事務局副局長梁宏正、商務及經濟發展局副局長陳百里、民建聯主席陳克勤、民建聯立法會議員陳勇、黃英豪、何俊賢、李世榮等。

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

周浩鼎聯同何俊賢、李世榮、民建聯屯門委任區議員巫成鋒、大埔北區議員胡綽謙組隊參與嘉賓邀請賽，落場與學生「鬥波」。

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

期間，更巧遇前港隊籃球代表、「亞洲三分王」翁金驊，翁金驊退役後仍繼續推動青少年籃球工作，轉任中學籃球隊教練，亦是西區堅尼地城及石塘咀分區委員會委員，曾言希望推動到本地籃球發展。

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

5月3日，民建聯屯門支部舉辦屯門青少年籃球錦標賽。（民建聯）

周浩鼎希望透過籃球賽向區內青少年及家長傳遞鼓勵運動的訊息，不但有助身心健康，鍛鍊體魄，更可訓練意志及團隊精神，加強社交能力。他說青少年常使用手機及電子產品，期望大家有所平衡，多參與課後運動