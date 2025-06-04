葉劉去招商活動遇法國人無法溝通　｢好唔滿意｣局長指識英語一般夠

要招商引資，通曉「兩文三語」可能也未必足夠。新民黨立法會議員葉劉淑儀今天（4日）在立法會質詢政府具「兩文三語」以外語種的人才數目，憶起一次招商引資活動中，遇到一名完全不懂英語、無法溝通的法國人，形容「好彩」當時投資推廣署一名來自毛里裘斯的助理署長懂得法語提供協助。她自言50年前曾學習基本法語，以法文向該人問好，對方心情馬上好轉，提醒政府吸納通曉外語人才的重要性。



公務員事務局局長楊何蓓茵未能提供通曉外語的公務員數目，指一般招商引資工作都以英語溝通，隨即引起議員質疑，葉劉淑儀直斥「我對局長嘅答覆好唔滿意」 。



葉劉淑儀關注政府在招聘過程中對語文能力的要求。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀關注政府缺特定外語人才

葉劉淑儀在立法會大會上，關注政府在招聘過程中對語文能力的要求。她指出，以通曉「兩文三語」作為招聘要求，可能導致部分「兩文三語」能力不平均，但具備特定語言及專長的人才，無法進入政府及公營機構，影響香港的人才多樣性和競爭力。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，政府十分重視吸納不同背景人士，建立多元人才庫。（直播截圖）

楊何蓓茵：招商引資一般都以英語溝通

楊何蓓茵回應指，政府十分重視吸納不同背景人士，建立多元人才庫，提升政府服務質素及效率。她說政府對大部分公務員通曉「兩文三語」有基本要求，但亦因應個別崗位需要，靈活調整語文能力水平。

她形容英語在大部分場景廣泛使用，招商引資、推介香港及其他國際交往工作一般都能以英語溝通。然而，政府沒有統計通曉外語的公務員的數目，但駐外經貿辦的政務職系招聘時會收集申請人的外語能力資料，亦資助他們學習外語，以儲備一批有外語能力的人員供政府選派不同崗位。

新民黨立法會議員葉劉淑儀直斥楊何蓓茵不知道問題所在。（廖雁雄攝）

葉劉對局長答覆「好唔滿意」 引述親身經歷

葉劉淑儀聽畢直斥楊何蓓茵不知道問題所在，「真係識英文就得？必要時都係用翻譯？」，續談一次親身經歷，在3月裕澤香江論壇招商引資活動上目睹一名完全不懂英語的法國人，所幸的是剛好投資推廣署一名來自毛里裘斯的助理署長懂得法語，與對方溝通。葉劉自言50年前學過一些基本法語，能夠與該法國人打招呼，憶起該法國人聽到法語後，頓時開心了很多，直斥「我對局長嘅答覆好唔滿意」

選委界議員謝偉俊批評楊何蓓茵沒有正面回應質詢。（廖雁雄攝）

謝偉俊斥局長無正面回應 要求提供詳細數字

選委界議員謝偉俊批評楊何蓓茵沒有正面回應質詢，要求局方提供問題所要求的詳細數據，如沒有，就開始準備。「你哋話要同議員集思廣益，但又唔提供數據，冇數據我哋議員點俾意見？」他認為，政府招商引資不應只針對英語系國家。

楊何蓓茵回應，每年有30至40位政務主任學習外語，如法語、德語、日語、韓語、西班牙語、泰語。