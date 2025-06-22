夏寶龍訪港｜即場寫詩「為區議員點讚」　促港府拆牆鬆綁加快發展

港澳辦主任夏寶龍今天（22日）結束五日訪港行程，晚上經深圳灣口岸離開香港。行政長官李家超總結行程時，提到夏寶龍重視發展，促香港政府引入新方法、好制度、好做法，「希望我哋喺不同地方拆牆鬆綁」，又叮囑香港在中美博弈下「做好自己應做嘅事」。他承諾會加快發展北部都會區和河套創科園區，「引入新理念、新玩法，提速提效。」



李家超提到夏寶龍今早會見區議員後，即場寫詩為區議員「點讚」：「千頭萬緒區議會，胸有大愛善良心，事無巨細皆為大，做好每件只為民」，形容在場所有區議會主席和區議員都好激動、好鼓舞、好感謝。



6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。（王海圖攝）

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程，與行政長官李家超及特首辦主任葉文娟握手。（王海圖攝）

夏寶龍結束五日訪港 上車前轉達習近平對香港關懷重視

夏寶龍晚上7時40分經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。行政長官李家超到口岸為夏寶龍送行，向他送上相簿，即場向夏寶龍逐頁揭開展示。之後，李家超與特首辦主任葉文娟揮手向夏寶龍道別。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程，行政長官李家超向夏寶龍送上相簿。（王海圖攝）

李家超表示，夏寶龍轉達國家主席習近平及中央對香港同胞的關懷及重視，上車前亦轉達副總理丁薛祥的問候，感謝傳媒朋友積極報道，特別是國安法五周年論壇的活動。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程，與行政長官李家超及特首辦主任葉文娟握手。（王海圖攝）

李家超：夏寶龍肯定我和團隊擔當作為、銳意進取

李家超總結行程時，感謝夏寶龍肯定他和特區管治團隊的工作，擔當作為，銳意進取，「亦勉勵我同特區政府繼續努力」，堅定維護國家安全，同時統籌好安全和發展，用好現時安全穩的的局面，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。圖為行政長官李家超總結行程。（王海圖攝）

他指，夏寶龍出席國安法五周年論壇時，深情回顧制定國安法，及過去五年國安法令香港進步發展，得以實踐一國兩制行穩致遠的積極意義，形容夏寶龍講話內容為香港之後發展指明方向。首先，貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展；第二，發揮香港內聯外通獨特優勢，以開放促進高質量發展；

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。圖為行政長官李家超總結行程。（何夏怡攝）

第三，善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展；第四，維護好行政主導體制，提升治理水平，香港以改革推動高質量發展。他說論壇後夏寶龍參觀國家安全展覽廳，特別是國安法五周年專題展區，對展覽予以肯定，確定展覽的教育意義，鼓勵更多人參觀，尤其是年輕學生。

他引述夏寶龍指，國安法實施五周年，香港進入新的發展階段，正處於開創新局面，實現新飛躍的關鍵期。他說夏寶龍提醒香港堅定維護國安，不要忘記2019年「黑暴」、港版顏色革命的傷害，不可以好了傷疤忘了痛，軟對抗仍然存在，但也要同時顧及安全和發展，感謝夏寶龍對香港的關心支持重視。過去五天，他說夏寶龍與不同界別會面座談，考察啟德體育園、海洋公園及離島。

6月22日晚上7時許，港澳辦主任夏寶龍坐小巴經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。（何夏怡攝）

李家超：勇於破局 加快發展北都及河套區

李家超說特區政府會做好幾項工作：首先，全面貫徹落實一國兩制方針，深入踐行總體國家安全觀；第二，堅守法治根基，發揮香港國際化優勢，尤其發揮兼具普通法和大陸法的優勢；

夏寶龍今年二月到深港河套創科園區（港澳辦網頁）

第三，珍惜穩定局面，把握發展機遇，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，用好內聯外通優勢，促進企業資金引進來走出去的雙向流動；第四，提升傳統優勢，聚力改革創新，增強金融、貿易、科技競爭力，勇於改革、破革、破局、創新、創造，

我哋會加快發展北部都會區、深港河套創科園，以產業發展為主軸，以創科發展為核心，推動香港整體發展，引入新理念、新玩法，提速提效。 行政長官李家超

李家超：夏寶龍重視基層服務 讚揚關愛隊工作

李家超表示，夏寶龍重視基層服務，認同和讚揚關愛隊工作，關愛隊匯報市民解困和受關懷後所表達的真情感謝說話、感人情景，「或者緊緊捉住佢哋嘅手，以身體語言表示道謝等」。

夏主任聽到好感動，勉勵關愛隊繼續用心工作。 行政長官李家超

區議會。（民政事務總署）

夏寶龍即場寫詩「為區議員點讚」 李家超：在場人好激動

李家超又提到，夏寶龍會見十八區區議會主席時聽取匯報，之後肯定和勉勵區議會工作，更即刻親筆在紙上寫詩「勉勵同讚許區議會工作，並且會上讀出來」。

千頭萬緒區議會，胸有大愛善良心，事無巨細皆為大，做好每件只為民，為區議員點讚。 2025年6月22日 港澳辦主任夏寶龍

李家超形容在場所有區議會主席和區議員「都好激動、好鼓舞、好感謝」，都表示會將工作做得更深。

夏寶龍中午視察土瓜灣「社區客廳」。（吳焜曜攝）

夏寶龍認同「社區客廳」理念 李家超：是我提出措施之一

他又指，夏寶龍十分關心社區和基層，特意去「社區客廳」考察，與使用者交談了解設備、活動安排很受用家讚賞，很認同「社區客廳」理念和貼心意義。他說，「社區客廳」是自己提出的精準扶貧措施之一，現在全港有六個「社區客廳」，之後要再加三個，預計年底全港有九個「社區客廳」，服務超過4000個劏房戶、超過61萬人次。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。圖為行政長官李家超總結行程。（何夏怡攝）

夏寶龍認為香港最要改善甚麼？李家超：希望發展拆牆鬆綁

被問到夏寶龍認為香港哪方面最需要改善或加強，中美博弈之下香港要注意什麼或定位如何。李家超回應說，夏寶龍此行最主要是出席國安法五周年論壇，利用機會考察香港調研，「佢提醒要繼續堅持維護國安，因為國安風險仍然存在，特別係地緣政治複雜，時刻警惕國安風險，尤其係軟對抗潛在香港」，但同時都要求統籌安全和發展，把握穩定局面發展。

夏主任重視發展，希望我哋喺不同地方拆牆鬆綁，我亦都同意兼且向夏主任匯報。 行政長官李家超

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。圖為行政長官李家超總結行程。（王海圖攝）

他說，夏寶龍重視北都發展，也向夏寶龍匯報會加快發展北都和河套創科園，其他方面發展例如海島旅遊方面，亦有向夏寶龍簡介南丫島發展意向書已出爐，兩星期後截止希望明年招標發展。他希望發展方面能加快和更有效益，已修改六條法例，如縮短「生地變熟地」時間，有空間再加快，將是新一份《施政報告》的諮詢範圍。

夏主任同意發展方面要考慮新方法，好制度、好做法就要考慮引入，拆牆鬆綁。 行政長官李家超

中美博弈 夏寶龍叮囑香港「做好自己應做嘅事」

中美關係方面，李家超引述夏寶龍指出要集中精神做好自己的事，不論是防範風險或發展領域，「做好自己應做嘅事」，如開發新市場，加強金融貿易中心，只要做好本份，有充分應變準備，加上國家優惠政策，香港將是穩定安全的地方，要利用機遇拚經濟、謀發展，他呼籲社會各界破格求進，開創發展新天地。

6月22日下午3時36分，港澳辦主任夏寶龍乘專車到達中聯辦。（吳焜曜攝）

夏寶龍赴中聯辦聽取工作匯報

夏寶龍下午乘專車到中聯辦調研，西營盤中聯辦大樓外行人路提早封閉，警方加強佈防戒備，採訪區設在附近干諾道西及西邊街交界。

6月22日下午3時36分，港澳辦主任夏寶龍乘專車到達中聯辦。（吳焜曜攝）

下午3時36分夏寶龍乘專車經過，陪同的包括中聯辦主任周霽等，車隊駛入中聯辦大樓。夏寶龍到訪中聯辦了解工作，以及聽取工作匯報。

銅鑼灣維景酒店駐港國安公署總部。

夏寶龍先後到三個中央駐港機構

夏寶龍此行先後到過三個中央駐港機構，除了本身下榻外交部駐港特派員公署，昨天（21日）下午起先後到訪銅鑼灣維景酒店駐港國安公署總部，以及同被列為「禁地」的北角城市花園酒店，酒店地方同屬國安公署。

駐港國安公署辦公室列為「禁地」。（香港01記者攝）

港澳辦事後發稿提到，夏寶龍到國安公署調研，看望公署工作人員，聽取公署工作匯報。

港澳辦主任夏寶龍訪港最後一日，今天（22日）到政總與身兼區議會主席的十八區民政事務專員會面。（資料圖片／黃寶瑩攝）

夏寶龍與十八區區議會主席、「區頭」閉門會面

夏寶龍早上九時許乘專車到政府總部，出席會面的包括民政事務總署署長杜潔麗。區議會改制後，十八區民政事務專員身兼區議會主席，油尖旺區議會主席余健強、荃灣區議會主席區家盛、離島區議會主席楊蕙心等人先後到政總參與。

多名被視為「區頭」的區議員都有出席，包括本身是公民力量主席的沙田區委任議員潘國山、港島聯中西區地委會主席羅錦輝、港島聯灣仔地委會主席劉佩珊、九社聯油尖旺區委會主任楊子熙、民建聯深水埗西區議員何坤洲、民建聯屯門北區議員賴嘉汶等。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，與勞工及福利局局長孫玉菡握手。（吳焜曜攝）

夏寶龍再到訪社區客廳 李家超、孫玉菡陪同

夏寶龍中午探訪土瓜灣東華三院營運「社區客廳」，了解設施及居民需要。行政長官李家超、中聯辦主任周霽、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱等陪同視察。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，逗留約20分鐘離開，上車前向傳媒揮手。（吳焜曜攝）

夏寶龍離開時向傳媒揮手

夏寶龍逗留約20分鐘離開，他與周霽上車前分別向傳媒揮手。孫玉菡、劉焱及機構負責人等揮手歡送夏寶龍上車。

去年二月，夏寶龍訪港亦曾到深水埗一個「社區客廳」了解運作情況，參觀設施。事後，孫玉菡引述夏寶龍認為「社區客廳」可應對劏房戶生活所需，並值得推廣，可實在地針對劏房戶痛點。