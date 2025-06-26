顏汶羽新書談人力政策藍圖　孫玉菡寫序：正檢討平台工作者政策

民建聯立法會議員顏汶羽今日（25日）舉行傳媒茶敘，介紹新書《淺談香港人力政策》，顏汶羽表示，此書將他過往十七年參與民建聯人力政策方面的工作整理為10個章節，成為民建聯的人力政策藍圖。勞工及福利局局長孫玉菡為新書寫序，指勞工處正檢討平台工作者政策，目標2027年中前完成。



民建聯立法會議員顔汶羽（吳焜曜攝）

深耕人力政策17年 入立法會後下決心整理人力政策藍圖

顏汶羽談到撰寫這本書的契機，他說自己由2008年加入民建聯，第一個崗位就是人力事務副發言人，當時的正發言人是葉國謙。他指，2008年前民建聯一直跟從工聯會的勞工政策倡議，而民建聯在2008年起，開始做人力事務政策。

顏汶羽認為，民建聯一直沒有很整全的藍圖，通常是有議題發生才商議出新聞稿。他續說，2022年自己成為立法會議員後，終於在人力事務擔正，下定決心在這屆任期內將整個民建聯人力事務政策藍圖寫出來。他又慨嘆香港沒有整全的公共政策專著着墨人力政策，希望這本書可以讓香港社會做參考。

顏汶羽指自己2008年初入政界時，提出以方程式調最低工資，今年終於實現。（吳焜曜攝）

08年初入政界提出以方程式調最低工資 今年終實現

顏汶羽對勞福局這三年半在人力政策的工作非常滿意，坦言「比以往我跟咁多年，呢幾年最多新政推出」。十個章節中，他最深刻的是最低工資水平調整，他説到自己2008年加入民建聯時所寫的「萬言書」，提出了以方程式調整最低工資水平，最終於最近正式實施。

他提到，民建聯在勞工政策的定位「既不勞方，亦不資方」，除了兼顧勞方權益，亦要考慮資方的營商環境，故此民建聯在勞工政策上的立場選擇比較艱難。

民建聯親基層方向轉變？ 顏汶羽：需顧及全社會利益

民建聯以往給人的印象比較親基層，被問到民建聯是否改變了方向，顏汶羽回應指，當然要考慮基層利益，但也要顧及整個社會的長遠利益。他舉例外勞與本地工人的就業問題，對本地工人來説，如沒有外勞，他們的工資增長會較理想，但就長遠利益來看，一些工種真的沒有人做，也不能不輸入外勞。

顏汶羽今舉行傳媒茶敘，介紹新書《淺談香港人力政策》。（吳焜曜攝）

孫玉菡：勞工處正檢討平台工作者政策 目標2027年完成

勞工及福利局局長孫玉菡為新書撰序，指就零工經濟與平台工作者權益，顔議員提出借鑒新加坡經驗推出「法定身份」折衷方案，與政府政策檢討方向一致。孫玉菡指，勞工處已委托統計處進行全港平台工作者調查，並成立跨部門專責小組研究海外案例，目標於2027年中前完成檢討，期望在保障權益與維持經濟靈活性間取得平衡。