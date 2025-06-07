黑點食水｜山麗苑熱線接7個案要求洗水錶 何永賢：水務署已完成
撰文：任葆穎
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粉嶺皇后山邨及山麗苑食水現含瀝青黑點雜質，事件發酵超過一星期。房屋局局長何永賢今日（7日）表示，截至今午5時，皇后山邨熱線沒有接獲居民反映水質問題，而山麗苑熱線接獲7宗個案，均為住戶要求沖洗水錶，房屋署即時轉介水務署，水務署亦已完成有關工作。
未來一星期全面清洗食水缸 加設共22個高效能過濾設施
何永賢表示，在未來一星期，房屋署會再一次全面清洗皇后山邨及山麗苑每一座樓宇的食水缸。署方亦已在皇后山邨及山麗苑全部樓宇的每一座地面入水口，加設共22個高效能過濾設施，並會每天檢查兩次，確保運作正常。
已接觸逾850個住戶 大堂每日更新水樣本測試結果
何永賢在帖文指，房屋署今日起一連兩日，連同民政及青年事務局和民政事務總署召集區議員、北區三會成員及北區六個關愛隊小隊超過50人，到皇后山邨及山麗苑探訪居民。單是今日已接觸超過850個住戶，大部分住戶反映水質在加強清洗水缸後及加裝過濾網後已有顯著改善。
同時，各部門已將水務署每天公布的水樣本測試結果，張貼於皇后山邨及山麗苑每座大廈的大堂，每日更新。如居民發現水質有任何問題，可隨時致電皇后山邨屋邨辦事處或山麗苑屋苑辦事處。
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