國安法五周年｜董經緯：保安全亦保發展　執法比美國有理有據有度

撰文：文維廣
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今天是《香港國安法》實施五周年，中央人民政府駐港維護國家安全公署署長董經緯在《人民日報》撰文指，香港國安法終結了香港維護國安長期「不設防」的歷史，統籌發展和安全，既是保安全之法，也是保發展之法。

他還指，香港國安法為國際社會樹立國安法治典範，五年來依據此法被定罪判刑的僅有76人，相比2021年美國國會山暴亂一千多人被定罪重判，及美國近期處置洛杉磯暴亂直接動用軍隊鎮壓，香港國安執法司法公正，有理有據有度。

4月15日，國安公署署長董經緯參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

董經緯：國安法維護香港獨特地位

董經緯首先回顧香港國安法的制定，終結了香港維護國安長期「不設防」的歷史，推動香港實現由亂到治的重大轉折，保障香港繁榮穩定。他指出，香港國安法有效維護香港獨特地位和優勢，令其國際金融、航運、貿易中心地位更加穩固，近五年來經濟增速位列發達經濟體前列，「背靠祖國、聯通世界」的顯著優勢進一步充分發揮。

董經緯說，香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的環境，持續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體、最具競爭力的地區之一，全球資本對港信心指數不斷提升。許多國家政界、商界、學界積極評價香港國安法既回應民眾訴求，還體現「一國兩制」制度優勢，香港始終是孕育機遇、創造財富的熱土。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」在會展舉辦。（廖雁雄攝）

開闢「一國兩制」下維護國安新路徑

董經緯又評價香港國安法是「一國兩制」實踐的重要里程碑，例如開闢「一國兩制」下維護國家安全新路徑，在憲法和香港基本法確立的特別行政區憲制秩序內，創造性地運用法治手段和法治方式在香港維護國家安全；亦做到了維護安全與推動發展統籌兼顧，既是保安全之法，也是保發展之法。

2020年6月30日，香港國安法在全國人大常委會全票通過，特區政府在深夜11時刊憲，宣布香港國安法正式實施。（新華社）

樹立國安法治典範　為各國提供中國經驗

董經緯還強調，香港國安法為國際社會樹立國安法治典範，為世界各國提供了中國經驗：明確規定尊重和保障人權，堅持法治原則，更好地保障了香港絕大多數居民的生命財產安全、基本權利和自由。

他列舉數據說，五年來依據香港國安法被定罪判刑的僅有76人，相比2021年美國國會山暴亂一千多人被定罪重判，及美國近期處置洛杉磯暴亂直接動用軍隊鎮壓，香港國安執法司法公正，有理有據有度，已成為維護國家安全的法治典範。

6月30日，中央政府駐港國安公署舉行成立五周年升國旗儀式。（香港電台視頻截圖）

國安公署舉行成立五周年升國旗儀式　李家超致賀信

國安公署今日早上舉行成立五周年升國旗儀式，公署成員和代表近150人參與，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、特區國安委秘書長區志光、警務處處長周一鳴及警務處副處長簡啟恩等應邀出席。

行政長官李家超致賀信，感謝國安公署大力支持特區政府履行維護國家安全職責，卓越貢獻和無私付出。董經緯致辭時則強調，將繼續與香港特區共建高水平安全，為護航香港高質量發展、捍衛「一國兩制」偉大實踐作出新的更大貢獻。

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