來稿｜社民連解散，此其時也！

來稿作者：馮煒光



社會民主連線（社民連）日前宣布解散，主席陳寶瑩於6月29日向傳媒聲言解散是基於面對「現實強大的政治壓力」。同時，也有傳媒稱其為「禍害香港近20年、劣跡斑斑的反中亂港組織」。從引入暴力到議會令香港議會文化倒退的角度看，從社民連對中央和特區政府的敵視態度看，筆者認為後者的定性才是正確的描述。



若把這20年作為一個脈絡看，社民連在議會的種種粗暴行為和羞辱官員的行徑，是2019年「黑暴」街頭暴力、攻擊警察的始作俑者之一。近年社民連在《香港國安法》下，偃旗息鼓，改用了「斯文」得多的抗議示威；令人差點認不出這原來是同一個組織。所以筆者經常說《香港國安法》有移風易俗之效。

筆者在政圈打滾多年，又曾有幸為前特首梁振英政府服務，每當在議會耳聞目睹社民連的種種行為，總是不禁自忖：這是筆者由小到大認識的香港嗎？至今思之，猶有餘悸。

社民連前主席黃毓民先在議會內擲香蕉，把暴力擲物文化引入香港議會；這是令香港議會文化倒退的第一擲。之後更發展至擲玻璃水杯，那次筆者還身在議事廳現場，第一個反應是：「咁都得？」可惜當時沒有相關法例或議事規則可以治黃毓民；如果像澳門特區立法會一樣，黃毓民此種行為，早便被停職。失去立法會舞台，失去立法會議員豐厚的薪津，黃毓民會敢這樣放肆？

黃毓民的好拍檔——陳偉業也不遑多讓。陳偉業為了自己的選票，在梁振英成立創新及科技局（創科局）時，在立法會財委會「拉布」了大半年，令創科局由局長到一般秘書都因為是新設立的，無法在財委會內拿到撥款去支付他們的工資，而當時涉及的公帑只是區區3千多萬港元。當時筆者也不禁搖頭，區區3千多萬港元，只是當時香港半山一個豪宅的錢，但卻因為支付局長以至一般秘書的工資必須是公帑，而令創科局無法成立。最後梁振英想出具創意方法，以委任為行會成員的方式來把候任創科局局長引入政府，讓他以行會議員身份在政府內出現，指導創科局麾下的政府部門工作。那些政府部門因為早便成立了，早在政府預算案內有撥款，只是因為通過了成立創科局的立法會決議，故改由創科局領導而已。於是便出現：麾下部門有錢運作、但負責政策領導的局長、副局長、政治助理以至一般秘書反而「冇糧出」的怪現象。這也是社民連禍港下才出現的畸型現象。

至於「長毛」梁國雄更是「拉布」的始作俑者。筆者在政府工作時，因為長毛在議會「拉布」，弄得行政、立法和司法機關都要盤點自己部門的儲備，看看倘若新一份《財政預算案》未能通過，上述三大機關能熬多少個月。這樣的議會氛圍，令人慘不忍睹，也令官員視立法會申請開新職位及撥款為畏途。立法會成了阻礙香港發展，無法配合國家步伐的最大一隻「攔路虎」。「一帶一路」倡議出台不久，梁振英便立馬提出要在特區政府成立「一帶一路」專員，但大家可知道首任專員其實是沒有工資的義工；因為社民連及一眾「攬炒派」的抗拒姿態，要在立法會人事委員會內通過成立新設職位，難逾登天。為了儘快投入工作，又尚幸首任專員是剛退休的資深公務員，她不缺錢，故有條件「捱義氣」。這樣的不正常現象，在儲備豐厚的香港竟然會出現，全拜社民連等人所賜。

簡單縷述一下過去20年的社民連議員在立法會內的劣行，真心愛護香港、真心擁護香港回歸祖國的港人都會有同感：雖然今天的社民連「斯文」多了，但為免養廱遺患，為香港的長治久安，社民連在香港國安法實施5周年前夕解散，此其時也！

作者馮煒光，是全國港澳研究會會員、特區政府前新聞統籌專員。



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