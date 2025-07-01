國安法五周年｜外交公署駁斥美歐攻擊：暴露「以港遏華」險惡用心
撰文：文維廣
出版：更新：
針對美國國會參議院外交關係委員會主席和歐盟外交與安全政策發言人在香港國安法公佈實施五周年之際，攻擊香港國安法和維護國家安全條例，抹黑香港人權法治，粗暴干涉中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。
外交公署發言人表示，香港國安法和維護國家安全條例充分尊重和保障人權，效果有目共睹。當前，香港的營商環境持續改善，位居全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力排名重返三甲，人才競爭力重返全球前十。事實充分證明，香港國安法是維護國家主權、安全、發展利益的好法律，是保持香港長期繁榮穩定的好法律，是保護香港市民福祉和各國投資者利益的好法律。
發言人強調，個別政客罔顧自身在人權法治方面的斑斑劣跡，罔顧香港社會繁榮穩定、人民安居樂業的事實，公然干涉香港事務和中國內政，正暴露出其虛偽雙標和「以港遏華」險惡用心。奉勸有關政客認清現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉中國內政，停止插手香港事務。
國安法五周年｜董經緯：保安全亦保發展 執法比美國有理有據有度國安法五周年｜李家超撰文：堅定維護國家安全 確保港高質量發展國安法五周年｜油尖旺區舉辦講座展覽 曾鈺成談校園國家安全教育國安法五周年︱問責局長紛提打擊軟對抗 譚耀宗：唔會亂咁冤枉人國安法五周年論壇｜夏寶龍致辭全文：以高水平安全護航高質量發展國安法五周年｜葉劉出席論壇 感慨2003年未能完成23條立法國安法五周年．拆局｜夏寶龍對香港提四項要求 指向同一關鍵詞