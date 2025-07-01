國安法五周年｜外交公署駁斥美歐攻擊：暴露「以港遏華」險惡用心

針對美國國會參議院外交關係委員會主席和歐盟外交與安全政策發言人在香港國安法公佈實施五周年之際，攻擊香港國安法和維護國家安全條例，抹黑香港人權法治，粗暴干涉中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



6月21日，外交部駐港公署特派員崔建春出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

外交公署發言人表示，香港國安法和維護國家安全條例充分尊重和保障人權，效果有目共睹。當前，香港的營商環境持續改善，位居全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力排名重返三甲，人才競爭力重返全球前十。事實充分證明，香港國安法是維護國家主權、安全、發展利益的好法律，是保持香港長期繁榮穩定的好法律，是保護香港市民福祉和各國投資者利益的好法律。

外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

發言人強調，個別政客罔顧自身在人權法治方面的斑斑劣跡，罔顧香港社會繁榮穩定、人民安居樂業的事實，公然干涉香港事務和中國內政，正暴露出其虛偽雙標和「以港遏華」險惡用心。奉勸有關政客認清現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉中國內政，停止插手香港事務。