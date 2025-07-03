特首秘書接掌新聞處大熱 23條｢幕後功臣｣或升官保安局｜政圈風聲
政府面對「常秘荒」，本欄早前披露今、明兩年再有五名常秘年屆60歲退休之齡，加快官場「音樂椅」流轉是計策之一。《香港01》獲悉，有23條立法「幕後功臣」之稱的政府新聞處處長廖李可期，接掌新聞處一年多後有望更上一層樓，是重返保安局升任常任秘書長的潛在人選之一。
至於政府新聞處處長的繼任人，消息指行政長官李家超的私人秘書郭黃穎琦是潛在的大熱人選之一。一切有待當局拍板才定案。重要崗位由特首「近身」或保安系統出身官員出任，有政圈中人分析加強「安全系數」。官場盛傳今年下半年將啟動一輪常秘「音樂椅」流轉，有待觀望多個政策局的人事擺位。
常秘傅小慧、李美嫦、梁卓文今年退休
常任秘書長是公務員體系中最高職級，屬於首長級公務員D8薪級。18名常秘當中，有5人今、明兩年將年屆60歲退休之齡。其中，教育局常秘李美嫦昨天（2日）起已展開退休前休假，由財政司副司長黃偉綸妻子、勞工處處長陳穎韶接任。
其實，今年仍有2名常秘「夠鐘」退休，分別是今年9月17日將滿60歲的政制及內地事務局常秘傅小慧，以及12月29日滿60歲的公務員事務局常秘梁卓文，由於不少常秘退休前都會「清假」，換言之要更早找人接棒。
23條「幕後功臣」廖李可期或升任保安局常秘
官場盛傳今年下半年將繼續常秘「音樂椅」流轉。《香港01》獲悉，廖李可期升任政府新聞處處長一年多後，有望更上一層樓，是重返保安局出任常任秘書長的潛在人選之一，可能有機會與鄧炳強再續前緣做拍檔。消息指，政府新聞處處長廖李可期早前「坐正」D6級政務官，換言之已合資格再升為D8級常秘。
李百全或調任民政及青年事務局
56歲的廖李可期加入政府約35年，23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」。
她亦是去年「行政長官表揚榜」的得獎者，出任保安局副秘書長時是《基本法》23條立法專責小組成員，李家超當時讚揚專責小組為23條立法所做的工作優秀，由公眾諮詢、到擬定草案、向立法會解説協助審議法例，專責小組也出動反駁顛倒是非和抹黑言論，清晰說明政府立場，形容「盡心竭力完成歷史任務」。
多個消息來源透露，現任保安局常秘李百全有機會調任民政及青年事務局，不過一切尚待拍板，存在變數。
特首私人秘書郭黃穎琦升新聞處長呼聲高
國際形勢複雜，保安局常秘是重要崗位，繼續由獲得高度信任的人出任，也是無可厚非。若廖李可期升任保安局常秘，政府新聞處處長這重要崗位，由誰人接任備受關注。官場盛傳會由特首「近身」出任，加強「安全系數」。
《香港01》獲悉，行政長官李家超的私人秘書郭黃穎琦，是潛在升任政府新聞處處長的大熱人選之一，不過一切尚待拍板。
一般人可能對郭黃穎琦的名字較陌生，但如果有留意李家超動態，都不能發現郭黃穎琦的身影，不論是外訪、赴北京述職、落區還是在禮賓府會見賓客，郭黃穎琦也陪伴左右。
行政長官私人秘書一向是特首「近身」，原本在文體旅局負責文化政策的郭黃穎琦，去年中接替當時升任特首辦常秘的蔡傑銘，出任特首私人秘書，她是李家超出任保安局局長時的下屬，亦曾任文化體育及旅遊局副秘書長、環保署副署長、油尖旺區民政事務專員。
常秘「音樂椅」，預料下半年陸續流轉。除了廖李可期及郭黃穎琦，發展局、民青局、醫衞局也可能有常秘流動。有政圈中人認為，最重要是有能者居之，繼續讓市民看到「以結果為目標」的施政效率和成果。