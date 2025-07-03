特首秘書接掌新聞處大熱　23條｢幕後功臣｣或升官保安局｜政圈風聲

政府面對「常秘荒」，本欄早前披露今、明兩年再有五名常秘年屆60歲退休之齡，加快官場「音樂椅」流轉是計策之一。《香港01》獲悉，有23條立法「幕後功臣」之稱的政府新聞處處長廖李可期，接掌新聞處一年多後有望更上一層樓，是重返保安局升任常任秘書長的潛在人選之一。



至於政府新聞處處長的繼任人，消息指行政長官李家超的私人秘書郭黃穎琦是潛在的大熱人選之一。一切有待當局拍板才定案。重要崗位由特首「近身」或保安系統出身官員出任，有政圈中人分析加強「安全系數」。官場盛傳今年下半年將啟動一輪常秘「音樂椅」流轉，有待觀望多個政策局的人事擺位。



18名常秘當中，有5人今、明兩年將年屆60歲退休之齡。

教育局常任秘書長李美嫦昨天（2日）起已展開退休前休假，由財政司副司長黃偉綸妻子、勞工處處長陳穎韶接任。（廖雁雄攝）

常秘傅小慧、李美嫦、梁卓文今年退休

常任秘書長是公務員體系中最高職級，屬於首長級公務員D8薪級。18名常秘當中，有5人今、明兩年將年屆60歲退休之齡。其中，教育局常秘李美嫦昨天（2日）起已展開退休前休假，由財政司副司長黃偉綸妻子、勞工處處長陳穎韶接任。

政制及內地事務局常秘傅小慧，今年9月17日將滿60歲「夠鐘」退休。（政制局片段截圖）

公務員事務局常任秘書長梁卓文12月29日滿60歲。（張浩維攝）

其實，今年仍有2名常秘「夠鐘」退休，分別是今年9月17日將滿60歲的政制及內地事務局常秘傅小慧，以及12月29日滿60歲的公務員事務局常秘梁卓文，由於不少常秘退休前都會「清假」，換言之要更早找人接棒。

「行政長官表揚榜」由《基本法》第二十三條立法專責小組獲選，專責小組代表兼時任保安局副秘書長廖李可期當時拍片發表當選感受。（政府影片截圖）

23條「幕後功臣」廖李可期或升任保安局常秘

官場盛傳今年下半年將繼續常秘「音樂椅」流轉。《香港01》獲悉，廖李可期升任政府新聞處處長一年多後，有望更上一層樓，是重返保安局出任常任秘書長的潛在人選之一，可能有機會與鄧炳強再續前緣做拍檔。消息指，政府新聞處處長廖李可期早前「坐正」D6級政務官，換言之已合資格再升為D8級常秘。

23條立法草案上立法會首讀、二讀期間，鄧炳強特意為廖李可期送上蛋糕，答謝她日以繼夜為23條立法工作。（鄧炳強Facebook相片）

李百全或調任民政及青年事務局

56歲的廖李可期加入政府約35年，23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」。

她亦是去年「行政長官表揚榜」的得獎者，出任保安局副秘書長時是《基本法》23條立法專責小組成員，李家超當時讚揚專責小組為23條立法所做的工作優秀，由公眾諮詢、到擬定草案、向立法會解説協助審議法例，專責小組也出動反駁顛倒是非和抹黑言論，清晰說明政府立場，形容「盡心竭力完成歷史任務」。

保安局局長鄧炳強前年率團搭高鐵訪大灣區，保安局常任秘書長李百全亦有隨團。（鄧炳強FB）

多個消息來源透露，現任保安局常秘李百全有機會調任民政及青年事務局，不過一切尚待拍板，存在變數。

特首私人秘書郭黃穎琦。（資料圖片）

特首私人秘書郭黃穎琦升新聞處長呼聲高

國際形勢複雜，保安局常秘是重要崗位，繼續由獲得高度信任的人出任，也是無可厚非。若廖李可期升任保安局常秘，政府新聞處處長這重要崗位，由誰人接任備受關注。官場盛傳會由特首「近身」出任，加強「安全系數」。

《香港01》獲悉，行政長官李家超的私人秘書郭黃穎琦，是潛在升任政府新聞處處長的大熱人選之一，不過一切尚待拍板。

6月26日，行政長官李家超（右）在禮賓府歡迎全國政協副主席咸輝訪港。郭黃穎琦坐在相片的右一位置。（李家超facebook）

一般人可能對郭黃穎琦的名字較陌生，但如果有留意李家超動態，都不能發現郭黃穎琦的身影，不論是外訪、赴北京述職、落區還是在禮賓府會見賓客，郭黃穎琦也陪伴左右。

郭黃穎琦曾任環保署副署長，向傳媒講解「綠色年宵」。（洪嘉徽攝）

行政長官私人秘書一向是特首「近身」，原本在文體旅局負責文化政策的郭黃穎琦，去年中接替當時升任特首辦常秘的蔡傑銘，出任特首私人秘書，她是李家超出任保安局局長時的下屬，亦曾任文化體育及旅遊局副秘書長、環保署副署長、油尖旺區民政事務專員。

常秘「音樂椅」，預料下半年陸續流轉。除了廖李可期及郭黃穎琦，發展局、民青局、醫衞局也可能有常秘流動。有政圈中人認為，最重要是有能者居之，繼續讓市民看到「以結果為目標」的施政效率和成果。