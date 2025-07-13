曾俊華緬懷名都酒樓　排一小時歎蝦餃：珍惜當你擁有｜政壇諸事町

35年歷史的金鐘名都酒樓九月底結業，吸引大批食客前往「幫襯」緬懷一番，財政司前司長曾俊華也不例外，與好友相約等足一小時才能入座，歎最喜歡的必食點心蝦餃。他在社交平台Facebook以歌手葉蒨文《阿信的故事》一曲歌詞「誰會珍惜當你還擁有，將要逝去總想挽留……」抒發不捨之情。



今次名都酒樓結業，源於老闆將酒樓所在的自置物業出售予科大，單位佔地3萬多呎，成交呎價約 1.1 萬元。曾俊華形容，高峰期同類單位呎價高達4萬元，科大以低七成多的價錢「執到好貨」，都是一項好投資。



有35年歷史的金鐘名都酒樓將營業至九月底，吸引大批食客前往「緬懷」，前財政司司長曾俊華也不例外。（曾俊華Facebook）

曾俊華任職政府時常去名都喝早茶

曾在金鐘政府總部上班多年的曾俊華說，以前不時會去金鐘名都酒樓飲茶食飯，「一來佢好早開門，未開工前已經可以去飲早茶」，二來可品嘗傳統點心和食品，「蝦餃就係我必食嘅點心之一」。

去過「名都」嘅朋友都會知道，嗰度面積其實相當大，隨時酒席可以擺到成百圍枱，嗰日去到人山人海，全場座無虛席，walk in 攞飛，閒閒哋都要等成幾十個冧巴。 財政司前司長曾俊華

他說得知名都酒樓將在九月底結業後，朋友臨約他一齊去緬懷一番，約好12點，但朋友提前一小時去等位，「結果都要等足一個鐘先至有位入座，佢真係有先見之明啦」。

金鐘統一中心名都酒樓最後營業日訂於9月27日。（吳美松攝）

結業消息一出酒樓日日爆棚 憶點心區有「兩個幾圈人龍」

曾俊華引述酒樓伙記說，結業消息一出，「酒樓日日爆晒棚，個個做到踢晒腳」。他說酒樓人手不足以應付，如果還想著坐在原位等人招呼，「有機會你乜都冇得食」。

曾俊華（資料圖片）

他憶起當時點心區的排隊盛況，稱「人龍走成兩個幾圈」，茶客蜂擁而至，點心瞬間被「搶掠」一空，不少茶客還要自助為茶壺加水。

今次「名都」結業，係因為老闆將酒樓所在嘅自置物業出售，最後科大以呎價約 1.1 萬元，買到喺正金鐘港鐵站樓上嘅 3 萬幾呎大單位。喺高峰期同類單位呎價要成 4 萬蚊，換言之，科大以低七成幾嘅價錢執到好貨，都係一項好嘅投資。 財政司前司長曾俊華

金鐘統一中心名都酒樓貼出告示最後營業日訂於9月27日（星期六）。（吳美松攝）

有35年歷史、金鐘統一中心的名都酒樓9月27日最後營業，名都酒樓所在的統一中心4樓舖位上月以3.544億元由香港科技大學買入。香港聘珍樓集團以「光榮結業」告別名都酒樓，指酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。

集團又指名都酒樓即將結束最後一章，感謝貴客支持及全體員工的辛勤付出：「希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。」