「超前停課」惹議 李家超：總結經驗日後考慮 預防行動絕對是對
撰文：石國威
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受熱帶氣旋丹娜絲殘餘「回馬槍」影響，政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會上周四（10日）「超前部署」早一日宣布上周五（11日）停課，但當日全日多區錄得0毫米雨量，惹起質疑。
行政長官李家超今日（15日）在行政會議前見傳媒時稱，應對極端天氣督導委員會「超前部署」原則是將風險減到最低，形容委員會應對統籌各部門部署「行動絕對是對的」，就停課決定，李家超指聽到社會不同意見，會總結經驗，以後作決定時會通盤考慮。
陳國基決定「超前停課」惹議
港府在預期暴雨下「超前準備」提早一日宣布停課，但上周五天雨不似政府預期，惹來不少人批評。領導應對極端天氣督導委員會的政務司長陳國基當日解釋，天文台本來匯報周五降雨量最極端情況下或達紀錄高位超過390毫米，「寧安全、莫後悔」下決定停課。
李家超稱「超前部署」預防工作絕對是對：今次係咁，將來都係咁
被問到「超前停課」部署是否太早，是否代表沒有辦法太早預測有暴雨，會否檢討未來會否仍有超前部署，李家超表示政府原則是將風險減到最低，針對委員會應對，統籌各部門的工作，他認為絕對是對的，包括渠務處清理淤塞地點、防止水浸等，並指部門所作的預防及準備工作「今次係咁，相信將來都係咁。」
至於委員會對停課的決定，李家超指聽到社會不同意見，會總結經驗，以後作決定時會作通盤考慮。
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