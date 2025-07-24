張宇人歸咎缺勞工致倒閉潮　勞工界質問邏輯：佢嘅利益就係邏輯？

身兼行會成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人周三（23日）表示，若本港及早輸入外勞，或可避免飲食業界最近的倒閉潮，言論惹來極大爭議，勞工界及基層組織更是反感。



有不願具名勞工界人士形容，張宇人以至其所屬的自由黨當業界利益與社會利益出現爭持時，傾向自己利益而妄顧社會整體非新鮮事，以勞工議題為例，「佢到今日都話唔應該有最低工資。」



該人士指，即便工商界立場與勞工和基層表面對立或許無法避免，但不顧基層死活，商界一樣無法運作：「你話到事唔係應該諗方法協調各方利益？𠵱家怪無人肯打工搞到佢哋執笠？邏輯喺邊？邏輯就係佢業界利益？咁工人、本地工友算唔算業界？」



目前申請輸入外勞前，必須就每宗申請進行為期4星期本地招聘，張宇人昨問勞工處是否仍要堅持此做法，香港社區組織協會副主任施麗珊今直斥「離譜」，「我諗係四星期招聘係好基本架啦喎。」



張宇人歸咎缺勞工致食肆倒閉潮 勞工界質問邏輯：邏輯就係佢嘅利益？。（資料圖片/吳美松攝）

對於張宇人說法，飲食業職工總會昨表明輸入外勞與倒閉潮，兩者並無必然關係，認為要將兩者扣連屬無稽之談，飲食業「請唔到人、留唔到人」，應思考如何改善福利及待遇，去留著現有員工。

有不願具名勞工界人士今指，不同商界疫情後用盡不同理據爭取輸入外勞，勞工界阻也阻不了，最新失業率回升，飲食業升至6%，勞工界提倡叫停部份行業輸入外勞，情理俱在，但張宇人卻指6%飲食業失業率水份多，令人費解：「個個都呃人，得飲食業老闆講真話？」

身兼行會成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人。（資料圖片/黃浩謙攝）

該人士直言，張宇人以至其所屬的自由黨當業界利益與社會利益出現爭持時，傾向自己利益而妄顧社會整體非新鮮事，但將飲食業倒閉潮歸咎於太遲輸入外勞，全無道理可言：「外勞可以解決舖租貴、外勞可以解決經濟差、外勞可以解決市民消費模式轉變嗎？」」

該人士指，即便工商界立場與勞工和基層表面對立或許無法避免，但不顧基層死活，商界一樣無法運作：「你話到事唔係應該諗方法協調各方利益？𠵱家怪無人肯打工搞到佢哋執笠？邏輯喺邊？邏輯就係佢業界利益？咁工人、本地工友算唔算業界？」

香港社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片）

對於張宇人說法，香港社區組織協會副主任施麗珊認為兩者無直接關係。她解釋，飲食業經營環境不佳受舖租貴、遊客數量較以往少及港人移民等因素影響，而非單純因為員工問題。

施麗珊補充說，並非提倡一刀切不可輸入外勞，但認為要有名額限制，「政府亦都要去搜羅下啲資料，究竟各個餐廳、或者各個公司真係差緊幾多人，大概有個預算」。對於飲食業界指請人難，她認為工資與工作量不成正比是其中一個原因，「因為飲食業其實好辛苦嘅，同埋個時間好長」，又指「有啲廚房或者後面嘅大佬係鬧得好緊要，粗口爛舌嘅」，認為業界須改善薪酬待遇，方可為行業「留人」，並吸引本地人入行。

社協施麗珊斥欲取消4星期本地招聘想法離譜

現時僱主在申請輸入外勞前，必須就每宗申請的空缺進行為期4星期本地招聘，張宇人昨日在記者會上反問勞工處是否仍要堅持此做法。對於要取消4星期本地招聘的想法，施麗珊直斥「離譜」，「我諗係四星期招聘係好基本架啦喎，如果再縮短就難搞喎，佢想取消就更加離譜喎，取消就更加無可能啦，你都真係要證明你請唔到本地勞工架嘛」。