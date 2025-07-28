聶德權大狀兒子獲余叔韶紀念獎學金　大律師公會讚得獎者維護法治

大律師公會今天（28日）傍晚舉行「余叔韶紀念獎學金」頒獎典禮，本年度有三位新晉大律師獲選，包括公務員事務局前局長的兒子聶天樂，每位得獎人發放最多20萬元奬學金。



公會主席毛樂禮感謝法援署及余叔韶後人的支持，在三方合作下為新晉大律師創造實戰機會，透過參與法援案件，獲資深大律師傳授處理刑事上訴的技巧，同時為有經濟困難的人士尋求公義，體現法治精神。 毛樂禮又指維護刑事案件的程序正義至關重要，包括選擇法律代表、獲得公平審訊的權利等，確保司法公平。



7月28日，大律師公會舉行「余叔韶紀念獎學金」頒獎典禮。三位新晉大律師聶天樂、陳曉姸及余承熹獲選，每位得獎人發放最多20萬元奬學金。（大律師公會）

三位新晉大律師聶天樂、陳曉姸及余承熹，在高等法院上訴庭副庭長、兼大律師公會余叔韶紀念獎學金常委會主席關淑馨手上接過獎狀。參與頒獎禮的包括律政司司長林定國、終審法院非常任法官陳兆愷、高等法院上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官潘敏琦、法援署署長莊因東等。

7月28日，大律師公會舉行「余叔韶紀念獎學金」頒獎典禮。三位新晉大律師聶天樂、陳曉姸及余承熹獲選，每位得獎人發放最多20萬元奬學金。圖為大律師公會主席毛樂禮。（大律師公會）

擔任典禮主持的大律師黃海榕及鄭煦喬，去年同獲「余叔韶紀念獎學金」，黃海榕分享得獎後獲法援署委派不同類別的案件，包括性罪行、串謀詐騙及洗黑錢等等，涉獵範疇甚廣，機會難得；鄭煦喬亦認同機會難能可貴，分享她除了參與案件聆訊外，亦獲委派上訴案件，形容對新晉大律師來說，在執業初期便能累積處理複雜案件的經驗，在資深大律師指導下分析案例及準備陳詞，有助日後專業發展。

楊余夏卿有意捐贈父親珍貴手稿

余叔韶是香港首名華人檢察官，更協助香港大學成立全港首間法律學院，1994年獲大律師公會頒贈終身會員榮銜，表揚他對法律界的傑出貢獻。獎學金常委會委員之一、余叔韶的女兒楊余夏卿出席典禮時透露，有意向大學圖書館或私人圖書館，捐贈父親為不同法律座談會撰寫的筆記，希望透過這批珍貴的手稿，向外界分享父親處理刑事案件及庭上訟辯的獨特思路及心得。

7月28日，大律師公會舉行「余叔韶紀念獎學金」頒獎典禮。三位新晉大律師聶天樂、陳曉姸及余承熹獲選，每位得獎人發放最多20萬元奬學金。（大律師公會）

大律師公會累計頒發近百萬元

余叔韶在2019年逝世，公會同年成立紀念獎學金，為大律師公會三大獎學金之一，至今共有14名大律師獲獎。公會與法援署合作，安排得奬人在資深大律師的帶領下，參與獲批法援的刑事上訴案件，其後奬學金常委會按個別情況，向每位得獎人發放最多二十萬元奬學金。