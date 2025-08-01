與同性法案有關？吳秋北爆被「曾局」威脅保駕護航　直言：慳啲啦

《同性伴侶關係登記條例草案》法案委員會完成審議，將恢復二讀。惟多個建制黨派表態不支持，表明反對或傾向反對的已過半數，包括工聯會，料法案很可能被推翻。身兼行政會議成員的工聯會會長吳秋北昨天（31日）深夜發文，提到被「曾局」再次約見，威脅必須就他的法案保駕護航，直言否則後果自負。吳秋北回敬一句：「慳返啲啦！」



不過，事後有政圈中人分析，吳秋北突「爆料」是否為負責同性法案的政制及內地事務局局長曾國衞減壓。曾國衞早前被指未就法案通過顯得積極姿態，更曾在會議上指「我們無意促使立法會必須支持我們的議案、方案。」今次言論出自行政會議一員的吳秋北，難怪引起減壓之感。不過，吳秋北其後修改貼文避談「曾局」。



吳秋北爆被「曾局」威脅保駕護航，令人聯想與同性法案有關。（吳秋北Facebook截圖）

吳秋北爆被「曾局」威脅保駕護航 直言：慳啲啦

吳秋北昨晚在社交網站Facebook發的初版貼文，提到早上被「曾局」再次約見，形容對方就他的法案可謂「鍥而不舍（捨），近乎哀求！還威脅我必須保駕護航，否則後果自負！真個不勝其擾！」

他未有進一步說明後果是指甚麼，更未有指明是甚麼「法案」。但提到「曾局」一而再，再而三箍他的票，反問「有甚麼用！」他說工聯會的立場堅決堅定，形容群眾更是意不可摧，志不能移！文末提到他勸「曾局」一句：「慳返啲啦！」言論令人聯想「曾局」是曾國衞，「法案」令人聯想與同性替化框架有關。

兩小時後，吳秋北修改貼文。（吳秋北Facebook截圖）

吳秋北修改貼文避談「曾局」

兩小時後，吳秋北修改貼文，將「今早曾局再次約見」改為「今早就那法案溝通」，避談「曾局」。

兩小時後，吳秋北修改貼文。（吳秋北Facebook截圖）

為同性伴侶訂立替代框架處理身後事、醫療決定等問題的《同性伴侶關係登記條例草案》，法案委員會完成審議，將恢復二讀，惟多個建制黨派表態不支持。《香港01》統計表明反對或傾向反對的已過半數，有至少43票，包括民建聯、工聯會、經民聯、自由黨、勞聯，換言之若現時表決，法案將會被推翻。

曾國衞被指箍票不落力 吳秋北為他減壓？

曾國衞出席會議時，雖強調政府立場堅定，恪守司法裁決的積極義務責任。但是，他也被指箍票不落力，曾在特別會議上說「我們無意促使立法會必須支持我們的議案、方案。」

政制及內地事務局局長曾國衞。（直播截圖）

事後有政圈中人分析，吳秋北突「爆料」是否為曾國衞減壓，認為曾國衞早前被指未就法案通過顯得積極姿態，笑言今次言論出自行政會議一員的吳秋北，難以引起為曾國衞減壓的懷疑。