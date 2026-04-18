部門首長責任制不規管常秘　楊何蓓茵：倘牽涉問題一樣會調查

特區政府將推行「部門首長責任制」，賦權公務員敍用委員會調查嚴重、廣泛或重複性和涉及部門首長的問題，但部門首長不涵蓋身為公務員系統最高職級的常任秘書長。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（4月18日）解釋，責任制目的是希望做好部門管理，管理責任在於部門首長，而常秘主要是負責輔助局長制定及推行政策，不參與前線執行工作。



不過她強調，如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們進行調查。



《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

責任制要求積極帶領部門 非「等問題到」

行政長官李家超去年在《施政報告》提出建立部門首長責任制。公務員事務局日前向立法會提交文件，提出訂立附屬條例，賦權公務員敍用委員會調查責任制下擬定的「第二級調查」，即嚴重、系統性，或牽涉部門首長的問題。楊何蓓茵今日出席電台節目時表示，責任制要求部門領導人積極帶領部門，了解社會及立法會議員的工作評價，衡量及預防風險，做好人事及財務管理等，不應「坐喺到等問題到」。

楊何蓓茵指，負責調查的公務員敍用委員會，會指出涉及問題的公務員，列出不同人的責任份額，不會將問題歸咎於制度。她認為制度都是由人訂立，若公務員無覆檢及改善，都會透過調查指出。至於調查報告會否公開，她強調政府好透明，然而調查涉及私隱及機密，可能不會逐頁公布報告。

楊何蓓茵：常秘不可能負責 管到最前線地區辦事處

部門首長定義不涵蓋常任秘書長，楊何蓓茵解釋，責任制目的是想做好部門管理，管理責任在部門首長身上，即部門中最高級的公務員；而常秘主要是負責輔助局長制定及推行政策。「常任秘書長不可能、亦不應該負責管到最前線地區辦事處的人」。

不過她強調如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們進行調查。

嚴重事件難有定義 政治任命官員把關

部門首長責任制按問題輕重分兩級處理，當中涉嚴重問題、廣泛或重複的系統問題，或有迹象可能涉及部門首長，屬第二級。被問到嚴重、廣泛或重複的定義，以及哪些情況下需要啟動第二級調查，楊何蓓茵指，不同部門面對的事情都不同，嚴重事件難有定義，惟有關機制是由特首或司局長啟動，他們作為政治任命官員，相信對市民情緒的掌握最敏感。

對於系統性問題，她以發牌為例，如果檢查工作有遺漏，但工作規程未有規管，又或因部門未有監管，導致工作堆積如山，均屬系統性問題，但這些情況較少見。