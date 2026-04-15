部門首長責任制不包常秘　田北辰：呢級無制度規管點改善觀感？

加強公務員問責的「部門首長責任制」立法建議出爐，將公務員敍用委員會職能擴大，可引入獨立專家加入調查小組處理部門的嚴重、廣泛、重複性系統問題。超過60名高級公務員受其規管，包括房屋署及教育局的常任秘書長，但不包涵其餘常秘。實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰今日（15日）表示，制度涵蓋低級過常秘的首長，至於高級過常秘的局長就有問責制，「唯獨呢一級（常秘）係冇制度規管」，反問如何改善觀感問題。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（陳葦慈攝）

部門首長責任制不包常秘

「部門首長責任制」立法建議文件列明，主要目標是明確和制度化部門首長在積極領導、持續提升部門績效方面的角色和責任。公務員事務局指出，將有超過60名高級公務員受其規管，包括兩名兼任部門行政主管的決策局常任秘書長，其餘常秘則不受影響。常秘為公務員體系最高級職位，本身不屬於現有政治問責團隊，若首長責任制亦不涵蓋，如何監察其表現？公務員事務局發言人強調，有機制處理。若是署任，要達到一定要求才可晉升，而若要調任，亦需看工作表現。

財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（陳葦慈攝）

田北辰質疑「自己人啟動查自己人」

行政長官、司長或局長可以啟動對嚴重問題的調查，田北辰在社交平台Facebook表示，今次改革本來是因應外界擔心政府「自己人查自己人」，目前「自己人啟動查自己人」，質疑是否足以令外界信服。他說，即使問責官員必會關心市民所關心的事件，但政府本身已經有一堆內部調查、紀律調查可以做，建立新機制就是為了讓人看到公正，「如果返去靠問責官員啟動，我就擔心未必改善到觀感問題。」

財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（陳葦慈攝）

部門首長責任制不包常秘 田北辰：點改善觀感？

田北辰又不解責任制不包常秘的決定，指文件沒表明此項規定，但傳媒引述政府發言人解釋，稱常秘的工作要向局長負責，受局長監督。他說，這麼重要的資料為何文件沒有寫，「如果啲政策，靠睇文件都睇唔到全貌，市民點樣了解，政團點樣跟進？ 」