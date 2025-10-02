狄志遠｜責任要連貫　問責要見光——評「部門首長責任制」

「新思維」一直主張推動公務員問責改革，重心不在於扣薪懲處，而在透明與可問責。我們歡迎今次《施政報告2025》把「部門首長責任制」放在核心，配合兩級調查、把敍用委員會負責獨立調查工作，加強評核，方向絕對值得肯定。現在真正考驗政府功夫的，在於如何令制度落地，並見到成果，以下三個不可或缺的原則會是成功的要訣：責任要清楚、資訊要透明、改進要到位。



多年來，政府部門存在「不做不錯、不求有功、但求無過」的心態，遇事求避風險，部門之間層層關口，令事情拖拖拉拉，甚至胎死腹中。

糾正權責錯配

統一目標方向

責任制要發揮效果，就要訂立精準和能看得到成效的指標。每個部門應專注三至五項關鍵成果，向公眾說明清楚的目標和期限，需要部門合作的項目就放在同一個評核及共同承擔的標準裏，避免「各自為政、整體失焦」。同時，光靠處罰不能改變做事習慣，更會做成「更不做不錯」，鼓勵具創新的做法，不要為程序而程序；同時把提高質素、改善服務、成為公務員的辦事文化，讓願意承擔責任、把事情辦好的公務員得到合理的回報。

在架構的問題上，首長責任制與高官問責制兩個獨立體，而要連成一條自上而下的責任鏈，從局長到基層公務員都有責任評核及賞罰與表現掛鉤的規則。香港政府的老毛病在於權責錯配和目標不一，高層負責對外承諾，中層卻掌握資源，前線埋頭執行，很多時大家各自各做，各有考慮，到最後效果不似預期。

要填補這道裂縫，三件事必須落實。第一，權責界線要明確，局長、常秘、部門首長在人事、資源、協調方面各有什麼實權，界線在哪裡；沒有權力，就談不上責任。第二，從政策目標到執行細節，層層對接，讓承諾、資源、執行走在同一目標方向。第三，問責標準要清楚，既要政治責任、也有行政後果。

要向市民問責

議會獨立調查

另外，要把問責帶回社會，政府是為市民服務，官員和公務員不只在行政體系內交代，更要向市民交代。每個重要政策都要說清楚問題、方案、成本、風險、目標和期限，讓市民有根據地監督。同時，把市民對效率、態度、成效的意見調查結果納入部門和高官的考核，讓「向市民問責」真的有分數有後果。

敍用委員會附予更大權力就重大失誤做獨立調查，這也是對的方向，避免「自己人查自己人」。但更重要是把公開資訊制度化，透明度是公信力的根本，為加強透明度，各政策局及部門應制訂「年度部門表現報告」，每年都向立法會提交並公開重要指標，向市民交代。

處理重大事件和官員不當行為，不能交報告就算了事。凡是涉及公共安全、大筆公帑或者反映制度問題的個案，獨立調查報告都應該交給立法會審議，並附上跟進清單及時間表，讓相關改善措施在陽光下執行，這才可真正監察高官表現。

我們支持責任制，是一項重大的改革，目標是提升公務員表現，打破「少做少錯」的舊思維，而制度的透明度，會有助改革到位。公務員效率提升，市民對政府的信任亦會提高，這些是社會發展的基石。

作者狄志遠是「新思維」立法會（社福界）議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。