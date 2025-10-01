部門首長責任制｜楊何蓓茵：料很少事件需公務員敍用委員會調查

新一份《施政報告》提出設立部門首長責任制，公務員事務局局長楊何蓓茵接受媒體專訪時闡述該制度理念，並預期很少事件需啟動公務員敍用委員會調查。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

稱新機制可減省時間和重複資源

楊何蓓茵接受《灼見名家》訪問時稱，以往在某些重大事件發生後，公眾關注公僕犯錯和檢討，除了立法會、行政事務申訴專員、當事的政府行政部門調查，以及不同部門調查同時多達三、四個外，亦有審計署、甚至開展委任大法官和社會賢達出任的獨立調查委員會（commission of inquiry COI）調查。

而新制以常設的公務員敍用委員會為調查機制，可減省時間和重複資源。但她補充，當然其他機構如立法會亦有機會另作調查，但政府內部調查事件這一層，會統一以公務員敍用委員會調查處理，敍委會熟悉公務員體制，亦可委派獨立的專業人士協助，有足夠能力。

圖為政府總部資料圖片。（資料圖片）

是否啟動料輿論是一大考慮因素

她又指出，是否啟動部門首長責任制進行調查，傳媒監察、公眾輿論民情或是一大考慮因素，將由局長向司長申請啟動調查。她強調，檢視轄下部門的工作效率和團隊表現，一向是部門首長的責任和工作，相信新制會順利推行；特首已就新制跟部門首長會面，大家的反應是明白肩負的責任和背後精神——「層層負責和問責」。

否認公務員流失率高 稱現值「大退休」年期

針對公務員應該減薪的呼聲，楊何蓓茵也在專訪中表示，這是經濟環境下行時經常出現的意見，但應考慮團隊的穩定性，以及力求公僕把心思放在工作。

她又稱，跟私營公司搶人才是重要挑戰，但指公務員離職率高是一項誤解，稱公務員離職率最高時僅為2.19%，而今年降至1.38%，因此「絕對不高」。如果連同退休計算，公務員流失率為約4.0%，但指原因是30多年前公務員編制大幅增長，目前步入「大退休」年期。

