逾20名常秘及部門首長訪京　赴國家行政學院研習、拜訪港澳辦

超過20名常任秘書長及部門首長今日（19）啟程前往北京研修及訪問，將到國家行政學院展開及拜訪港澳辦。帶隊的公務員事務局局長楊何蓓茵表示，特區政府今年內會編制好香港首份五年規劃，對接國家「十五五」規劃，期望透過這次學習、研修和考察，既對國家的重大政策及發展戰略有更深入和更透徹的理解，也從中有所啟發及得着，更好融入和服務國家發展大局。



楊何蓓茵。（周令知攝）

上一次常秘及部門首長研修及訪問團已是2023年，楊何蓓茵指當時剛好是疫情後恢復全面通關及重啟公務員赴內地培訓之初，研修及訪問團順利完成，對廣大公務員樹立持續學習的好榜樣。三年後，楊何蓓茵第二次以團長身份率團，正值是國家「十五五」新征程上，特區政府今年內會編制好香港首份五年規劃以對接國家「十五五」規劃，稱各常秘及部門首長必然有份參與其中，並擔當一定的重要角色。

4月19日，超過20名常任秘書長（常秘）及部門首長啟程前往北京研修及訪問。（楊何蓓茵FB）

楊何蓓茵期望，透過這次學習、研修和考察，既對國家的重大政策及發展戰略有更深入和更透徹的理解，也從中有所啟發及得着，回港後以前瞻眼光及創新思維，參與編制好香港首份五年規劃，為香港更好融入和服務國家發展大局，深入參與粵港澳大灣區建設，以及推動香港各個領域的高質量發展，貢獻重要力量。