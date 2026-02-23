食環署長招聘列明不會晉升　楊何蓓茵：再升已是常秘　須為政務官

特區政府本月較早前破天荒公開招聘兩個原本由首長級甲級政務官出任的高官職位，但列明3年合約期完結後不會有晉升機會。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2月23日）解釋，相關職位若再晉升即為常任秘書長，須由政務官出任，但外聘人員並非政務官，因此條款列明不會晉升。



楊何蓓茵又表示，將來會否公開招聘更多首長級職位，要視乎職位所需，未必會有恒常或固定模式。



食環署（資料圖片）

會否招聘更多首長級職位？ 楊何蓓茵：視乎需求

楊何蓓茵今日出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會時表示，政府之所以公開招聘食環署長，是因為從食環署近年所作變革看到，在應用科技及執法等方面可以有不同做法，因此公開招聘，希望找到適合專才。

勞聯選委界議員林振昇問及政府會否公開招聘更多首長級職位，訂立人才流動機制。他又關注，政府公開招聘食環署署長但訂明不會晉升，會否影響吸引力。楊何蓓茵回應稱，是否公開招聘更多首長級職位，要視乎職位需求；至於訂明不會晉升，則是因為署長之上的職位已是常任秘書長，須由政務官出任，但外聘人員並非政務官。

待遇難比私企？ 楊何蓓茵：公務員工作較穩定且對社會有深遠影響

同樣來自勞聯的勞工界議員周小松關注政府為何有信心可招攬缺乏政府工作經驗人士。楊何蓓茵回應稱，公開招聘並沒有年齡限制，過往有政府或公營機構經驗的人士均可投考，若有政務官覺得適合，亦歡迎投考。

民建聯議員何俊賢則提問，高層公務員薪酬待遇難與私營機構相比，如何吸引專業人才。楊何蓓茵認同，一些首長級或高層公務員的薪酬待遇難以與私人市場直接比較，但公務員工作較為穩定，而私人機構可能「無咗份工」，尤其在經濟環境較差時。她又表示，公務員為市民大眾做事，對社會有深遠影響。

食環署長申請人需具敏感政治觸覺

特區政府在2月11日刊登職位空缺，招聘食環署署長及新聞處處長，月薪287,990元至296,535元。兩個職位按公務員合約條款受聘，為期3年，招聘條款列明，合約完結之後之後不會在政府調任、晉升或調職。

《香港01》獲悉，今次公開招聘，是政府改革公務員工作的一部分。（梁鵬威攝）

根據公開招聘條件，食環署署長申請人必須持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗；熟悉政府體制及龐大財務資源的管理；具備卓越的領導才能；在政策、執法和運作方面具有策略性的視野，備有豐富的前瞻性規劃和組織能力。

此外，申請人還需要具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題；具豐富的員工管理，推動組織改革的經驗，及具執法工作的知識和經驗將獲優先考慮。