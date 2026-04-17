宏福苑聽證會最新｜大火時法團主席徐滿柑首作供 曾言會配合調查
撰文：陳萃屏 任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）主席徐滿柑首次以事實證人身份在聽證會作供。
徐滿柑上月20日在第二場聽證會曾陳詞指與其他宏福苑居民一樣，面對破碎家園，忍受同樣傷痛，徐稱會盡力配合各項調查，「希望可以尋找到一個真相。」期間兩度落淚。除了徐滿柑，今日還有地盤工人鍾潤新作供。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月17日（第十四場）重點：
．地盤工人鍾潤新作供。
．宏福苑業主立案法團第十二屆管委會主席徐滿柑首以事實證人身份在聽證會作供。
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
+2
宏福苑｜社署派表居民評回家心理狀態 專家籲列物品清單親友陪同宏福苑｜居民聯署要求允多次回家執拾、容許限時內多次進出搬運宏福苑大火｜70名居民獲批法援 索償對象或待獨委會調查完才確定宏福苑｜卓永興稱4人上樓等同12小時執拾 告別單位不用太多時間宏福苑｜愛妻捨身救5命葬火海 鰥夫冀回單位告別：叫佢跟住我走宏福苑｜居民指收拾時間不足 冀上樓兩次：唔係發生佢身上梗輕鬆