宏福苑聽證會最新｜大火時法團主席徐滿柑首作供　曾言會配合調查

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）主席徐滿柑首次以事實證人身份在聽證會作供。



徐滿柑上月20日在第二場聽證會曾陳詞指與其他宏福苑居民一樣，面對破碎家園，忍受同樣傷痛，徐稱會盡力配合各項調查，「希望可以尋找到一個真相。」期間兩度落淚。除了徐滿柑，今日還有地盤工人鍾潤新作供。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月17日（第十四場）重點：

．地盤工人鍾潤新作供。

．宏福苑業主立案法團第十二屆管委會主席徐滿柑首以事實證人身份在聽證會作供。



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑（中）4月17日首次以事實證人身份在宏福苑大火獨立委員會作供；圖為2026年3月20日，宏福苑聽證會第一輪第二場，徐滿柑出席聽證會。（資料圖片/梁偉權攝）

2026年3月20日聽證會午休期間，宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑（中）在會場外向傳媒解釋有關發泡膠的問題。（資料圖片/蔡正邦攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，七幢大廈起火，圖為翌日的2025年11月27日大火仍未救熄。（資料圖片/梁鵬威攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

