黎智英案判刑　《國安法》四大範疇已有代表案件　黎案判刑最重

黎智英今就串謀勾結外國勢力等3罪，被判囚20年，亦是《國安法》下首宗涉及勾結外國勢力罪的案件。《國安法》有四大範疇，在黎案判刑後，各範疇已有相關並具代表性的案件，並以黎案審訊時間歷時最久，判刑亦最重。



《港區國安法》在2020年6月30日晚實施，主要涵蓋四大罪行，除黎被控的勾結外國勢力外，另3項分別為：分裂國家、顛覆國家政權和恐怖活動。自該法生效後，法庭已審理多宗涉違反《國安法》的案件，包括首宗國安法案件唐英傑案，和民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪案。此外，多人亦因涉煽動他人違反國安法的支聯會案，現仍在審訊中。



【黎智英案・專頁】

涉及該四大罪行的部份案件：

一．分裂國家

1. 香港民主建國聯盟案

被國安處通緝的「姜牧師」姜嘉偉，涉在台灣成立「香港民主建國聯盟」，提倡港獨。3名男子涉參與「香港民主建國聯盟」的活動，被控「「串謀分裂國家」罪，其中一名案發時15歲的男生去年認罪，被判囚3年半，另兩名被告陳泰森及伍始東，則擬承認控罪，案件排期至今年7月3日答辯。

有「姜牧師」之稱的男子姜嘉偉涉在台灣成立「香港民主建國聯盟」，提倡港獨，現正被通緝。(資料圖片)

二．顛覆國家政權

1. 民主派47人案

民主派多名人士於2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人因涉組織或參與該次初選，在2021年2月底被捕，被控串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，不認罪的16人中，有14名被裁定罪成，最終45人有罪，他們在2024年11月被判囚4年2個月至10年不等，被指為計劃大腦和主要推手的港大法律系前副教授戴耀廷，遭判囚十年，認罪的31人中，至今已有超過一半刑滿出獄。

12名被告，大部份經審訊被判罪成，他們刑期全部超過6年，早前有就定罪和判刑上訴，律政司亦有就劉偉聰被裁定罪名不成立，提出上訴。上訴庭去年7月審理上訴案後，至今尚未頒布裁決。

多名民主派人士2020年協議若當選立法會議員，會無差別否決財政預算案，以癱瘓政府，最後有45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成。(資料圖片)

三．恐怖活動

1. 唐英傑案

男子唐英傑於2020年7月1日，駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，在灣仔衝向警方防線，撞倒三名警員。唐被控煽動他人分裂國家，及恐怖活動等兩罪，為本港首宗《國安法》案件。經審訊後，唐被裁定兩罪罪成，判囚9年。

被告唐英傑在2020年7月1日駕駛掛「光時」旗電單車撞向警員，被控恐怖活動等罪，被判囚9年，亦是首名因干犯《國安法》被判囚的被告。(資料圖片)

2. 光城者案

組織「光城者」涉策劃在觀塘及屯門裁判法院、海底隧道等放置炸彈，並事前到現場視察，及租用酒店房間計劃行事。警方拘捕多人，其中主腦何裕泓承認串謀恐怖活動罪。同案6名被告承認交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，其中3人被判入教導所，另3人被判囚2年半至6年不等。

四． 勾結外國勢力

1. 黎智英案

+ 4

壹傳媒創辦人黎智英涉利用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，制裁中港兩地政府及官員。黎又同時涉以旗下的《蘋果日報》為平台，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。

黎在2020年8月首次被告，同年12月開始還押，之後案件涉及多次法律程序，至2023年12月才正式開審，但審訊期間又經多次押後，至2025年12月才有裁決，黎和三間《蘋果》相關公司被裁定1項串謀發布煽動刊物罪和2項串謀勾結外國勢力罪成，法官於2026年2月9日判黎入獄20年，3間公司合共被判罰款逾901萬。由黎被捕至判刑，歷時超過5年。

《蘋果》6名高層，曾出庭作證的壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏，及主筆楊清奇，被判囚6年9月至7年3月，餘下3人：前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光(筆名盧峯)，則被判囚10年。

至於「重光團隊」的兩名成員：李宇軒和陳梓華，他們在審訊前承認串謀勾結外國勢力罪，亦有出庭指證黎，分別被判囚7年3月及6年3月。

2. 黃之鋒案

黃之鋒被控串謀勾結外國勢力的案件，將於3月再提訊。

前香港眾志秘書長黃之鋒被指串謀羅冠聰等人，勾結外國勢力。他被控一項串謀勾結外國勢力罪，案件將於高等法院審理，並於3月6日作第3次提訊日。

煽動罪

1. 呂世瑜案

理大生呂世瑜涉在Telegram發布宣揚港獨文宣，承認煽動他人分裂國家罪。原審法官原本因呂認罪獲刑期扣減，擬判監3年8個月，但控方提醒法庭，案件被裁定屬情節嚴重，最終刑期必須監禁5年以上，原審法官遂判呂監禁5年，他未能獲得認罪的全數三分之一減刑。呂上訴至終審法院，遭駁回，維持原判。

理大生呂世瑜因煽動罪，被判囚5年，他曾上訴至終審法院，維持原判。(資料圖片)

何俊仁是支聯會案被告之一，他早前已認罪。(資料圖片)

2. 支聯會案

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪。案件於本年1月開審，何俊仁承認控罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤不認罪受審。控方指，「結束一黨專政」是支聯會五大綱領之一，惟中國憲法明確訂明中國共產黨的領導，因此任何涉及結束中國共產黨領導的行為手段，必然是違反憲法。而被告鼓吹及傳揚「結束一黨專政」，意圖令被煽惑者採用違反憲法的手段。控方已完成舉證，案件押後至3月9日續審。

【黎智英案・專頁】

黎智英案案情及裁決