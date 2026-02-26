黎智英騙科技園案上訴得直　撤銷定罪及刑期　律政司研上訴

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司，在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人提出上訴，上訴庭今(26日)下裁決。黎智英和黃偉強未有到庭，兩人亦沒有派律師出席。上訴庭裁定黎智英和黃偉強的定罪上訴得直，同時亦撤銷兩人的判刑。



特區政府發言人表示，香港法院行使獨立審判權，今次案件中原審和上訴法庭均依法公開透明處理，雖然上訴法庭認為案中所涉違約行為未達到欺詐罪定罪門檻，但仍然無改黎智英公器私用這客觀事實，律政司將深入研究判案書，以考慮提出上訴。



黎智英早前就勾結外國勢力罪被判囚20年，其中2年與本案同期執行，餘下18年要在他就本案的5年9月刑期後，即約今年6月，才開始計算。由於黎在本案的刑期被撤銷，變相他在違《國安法》案的20年刑期可提早開始計算，料其出獄時間可略為縮減。黃偉強早前已服畢其1年9個月的刑期。



黎智英被指讓其私人公司共用壹傳媒大樓，被裁定欺詐囷技園罪成，被判囚5年9月，今上訴得直，獲撤銷刑期。

壹傳媒前行政總裁黃偉強被判刑1年9個月，他已服刑完畢，今被裁定上訴得直。(資料圖片/朱棨新攝)

壹傳媒大樓位於將軍澳工業邨。（資料圖片）

違反披露責任下隱瞞才構成刑責

上訴庭認為，根據盜竊罪的要求，只有在違反披露責任下隱瞞，才能構成刑責。本案中，力高雖佔用了處所，並違反了租賃條款，而蘋果印刷作為合約方，是有責任披露。然而上訴庭亦有考慮確立已久的案例，認為就隱瞞而言，按照普通法，合約方一般無責任披露自己違約的事，租契亦沒有確主合約方需主動作出披露。

上訴人與科技園屬業主與租戶的商業關係

控方指租賃文件有相關條文或隱含條款，但上訴庭認為文件上無明文條款可作控方所指的詮釋，認為本案上訴人與科技園，屬業主與租戶的商業關係，當中必涉商業決定，這關係未構成普通法則下的特殊情況，或特別要求合約方作出披露。

若控方說法成立會適用於工業邨所有租戶

上訴庭認為，若控方的說法成立，這情況會適用於工業邨內的所有租戶，但這是否反映了科技園的租賃政策或合約意圖，法庭對此持保留態度。而控方欲以普通法，指法人團體佰被視作通過主導者行事的說法，上訴庭認為，這規則旨在通過主導者的作為，將刑責歸於公司，並非反過來將公司刑責歸於其人員。再者，法庭亦認為原審法官未有考慮關乎黎與黃的思想狀態。

最後認為控方未能解釋為何申請人等有獨立個人責任須作出披露，故裁定黎及黃等上訴得直。

黎上訴時指力高非完全不涉蘋果業務

黎智英上訴時陳詞指，涉案公司力高並非完全不涉《蘋果》的業務，該公司只是共用蘋果大樓，黎等 沒有披露責任。律政司卻指，蘋果印刷作為承租人，有責任向業主作出披露，黎作為令蘋果印刷不履行合約責任。

黎及一名公司高層同罪成並判囚

兩名上訴人：黎智英（78歲）和黃偉強（64歲，前壹傳媒行政總裁）。二人同在區域法院被裁定1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日，與周達權及其他人，隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

黎及黃經審訊後，於2022年被區域法院法官陳廣池裁定罪名成立。黎被判囚5年9個月，罰款200萬；黃則判囚1年9個月。兩人同就裁決提上訴，黎亦有就判刑提上訴。黃已服刑完畢，故放棄判刑上訴。

黎另因違反國安法被判囚20年

此外，黎智英另涉違反《國安法》，經審訊後被裁定1項串謀發布煽動刊物和2項串謀勾結外國勢力罪罪成。被判囚20年，其中2年的刑期和科技園欺詐案的刑期同期執行，即加監18年。

黎爭議力高亦有涉蘋果業務

在科技園欺詐案上訴時，黎的代表陳詞指，涉案租約沒有要求整個蘋果大樓作指定用途，即出版及印刷報紙雜誌。力高雖然有涉及黎智英的私人業務，但亦向「壹傳媒動畫」提供會計服務等，並非完全不涉《蘋果》的業務。 此外，涉案控罪涉及披露責任，力高只是共用蘋果大樓，並非佔用大樓，因此毋須替力高申請牌照，黎智英等也沒有披露責任。

律政司指蘋果印刷未有履行合約責任

律政司回應指，蘋果印刷作為用地的承租人，需就其他公司佔用或共用用地，向科技園申請牌照。而蘋果印刷在涉案時，曾向科技園申請27間相關公司使用處所的牌照，但未有就力高作出申請。律政司又指， 黎智英利用蘋果印刷作為工具犯案，從中獲益。他有蘋果印刷的控制和決策權，但他的作為，令蘋果印刷不履行合約責任。

案件編號：CACC223/2022