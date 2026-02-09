黎智英案判刑・一片看清｜各被告判刑詳細理據及案件回顧

壹傳媒創辦人黎智英，因一項串謀發布煽動刊物、兩項串謀勾結外國勢力罪罪成，被判監20年；其餘八名被告，包括壹傳媒高層和重光團隊成員，被判監6年3個月至10年。黎智英是在《國安法》生效一個多月的2020年8月10日被捕，同年12月被還押至今。2021年6月壹傳媒高層被捕，同月蘋果日報停刊。案件2023年12月18日開審，在2025年8月28日才完成所有聆訊程序，歷時156日審訊，2025年12月15日黎智英被判，全部罪名成立，到2026年2月9日判刑。

《香港01》製作法庭專題影片，詳細解釋法庭的判刑理據、各方反應，以及案件回顧。



【黎智英案・專頁】

【01法庭YouTube Playlist】

【黎智英案】黎智英及其與各被告刑期。（香港01製圖）

+ 5

法官指黎所犯的兩項串謀勾結外國勢力罪，不僅經精心策劃，而且早有預謀，黎是各項串謀的幕後主腦和推動者，案件屬嚴重及重大犯罪行為，加上發布煽動刊物等罪，黎智英合共被判囚20年，其中18年與他現服刑的欺詐案分期執行，三間《蘋果》相關公司各罰3百萬及4500元，總罰款逾901萬元。法官指黎所犯的兩項串謀勾結外國勢力罪，不僅經精心策劃，而且早有預謀，黎是各項串謀的幕後主腦和推動者，案件屬嚴重及重大犯罪行為，加上發布煽動刊物等罪，黎智英合共被判囚20年。

黎智英穿上米色西裝外套精神不錯，面露笑容向家人和旁聽人士揮手，得知判決後表現平靜，露齒笑揮手、作出抱拳手勢，離開時向公眾人士揮手。妻子李韻琴神情哀傷、抹眼角，子黎耀恩拍其背。有公眾人士得知結果後，輕輕發出「嘩」，有旁聽人士大叫「好呀」被趕離法庭。

有公眾人士得知結果後輕輕發出「嘩」，有旁聽人士在庭外痛哭。

壹傳媒創辦人黎智英案共有9人，除了黎被判囚20年外，其餘8人，包括6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，以及「重光團隊」的兩名成員，則被判囚6年3月至10年不等。其中無出庭作證的3名《蘋果日報》編採人員，獲三分一刑期扣減後被判囚10年，法官指已是最輕的判刑，其餘有出庭作證5名被告，均有額外判刑扣減，以陳梓華刑期最輕，判囚6年3個月。

黎智英案中，與黎一同被裁定罪成的《蘋果日報》三間相關公司，今各被判罰款300萬4500元，合共約901萬元。三公司的代表律師早前在求情時已透露，母公司壹傳媒集團已清盤，三公司未正式清盤，但已被清盤人接管，在資不扺債下，將沒能力還款。

黎智英的代表律師在求情時提及，黎在還押期間體重下降，現已不能再被稱為「肥佬黎」，又指他已年屆78歲高齡，加上健康狀況和單獨囚禁，形容「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭」。法官在判辭透露，黎雖然有多種病痛，包括白內障、腳甲肥大等，但全非致命，亦獲密切監察，其體重有否下降並非重點，而是他在獄中是否獲得足夠照顧，但報告未有反映懲教署有照顧不周。但法官仍接納黎因年邁、健康狀況，及單獨囚禁令他的獄中生活更艱難，從而酌量減刑，故就其涉煽動的罪名獲減刑1個月，兩項串謀勾結外國勢力罪，各減刑1年，總刑期為20年。

黎智英自2020年12月被拘留後，至今已被囚禁超過5年，他今(9日)就串謀勾結外國勢力等罪，被判囚20年，雖然其中兩年准與他現有刑期同期執行，然而即使如此，且干犯國安相關罪行，一般不會獲獄中紀律良好的三分之一刑期扣減，料黎仍要服刑18年，若以這方法計算，料黎需服刑至2044年，至他出獄時應已96歲。

黎智英今與同案8人一同判刑，黎被判囚20年最重，其餘被告判囚6年3月至10年不等，由於他們早於2020及2021年被捕及還押，以他們今天被判囚的年期計算，料最快可出獄的，應是刑期最輕的陳梓華，或可於明年5月獲釋，其他曾出庭指證黎的被告，亦料可於2028年出獄。至於判刑10年的被告，或要於2031年才能出獄。

黎智英是一個白手興家的成功商人，他1990年代放下成衣生意，創辦壹傳媒集團，出版《蘋果日報》等刊物，成為傳媒大亨，並用這身份建立了國際人脈，然而他卻開始想到用他手持的第四權力，去影響大眾。黎在自辯時亦承認，他自2014年的佔中運動後，開始企得更前，至2019年，他趁著修訂《逃犯條例》在社會引發爭議，積極利用其人脈，呼籲國際制裁中國及香港官員，除了用其名下的《蘋果日報》鼓吹抗爭，亦與主張國際遊說的「重光團隊」成員往來，意圖想推翻國家政權。

黎智英今就串謀勾結外國勢力等3罪，被判囚20年，亦是《國安法》下首宗涉及勾結外國勢力罪的案件。《國安法》有四大範疇，在黎案判刑後，各範疇已有相關並具代表性的案件，並以黎案審訊時間歷時最久，判刑亦最重。黎智英今就串謀勾結外國勢力等3罪，被判囚20年，亦是《國安法》下首宗涉及勾結外國勢力罪的案件。《國安法》有四大範疇，在黎案判刑後，各範疇已有相關並具代表性的案件，並以黎案審訊時間歷時最久，判刑亦最重。

《港區國安法》在2020年6月30日晚實施，主要涵蓋四大罪行，除黎被控的勾結外國勢力外，另3項分別為：分裂國家、顛覆國家政權和恐怖活動。自該法生效後，法庭已審理多宗涉違反《國安法》的案件，包括首宗國安法案件唐英傑案，和民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪案。此外，多人亦因涉煽動他人違反國安法的支聯會案，現仍在審訊中。

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）其後發聲明指對黎智英的健康狀況表示深切關注，指英國國民因行使言論自由權而在香港被判處20年監禁，對於這位78歲的老人而言，這無異於終身監禁，顧綺慧對黎智英的健康狀況深感擔憂，再呼籲港府基於人道主義考慮將其釋放，以便他能與家人重聚。

顧綺慧稱，首相施紀賢訪華期間，直接向中國國家主席習近平提及黎智英的案件，今日判決結果公布後，英方亦將迅速就黎智英案事宜與中方展開進一步交涉。

中國外交部發言人林劍回應判決，指黎智英是中國公民。黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉，理應受到法律的嚴懲。

行政長官李家超表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。

保安局局長鄧炳強指年青人在《蘋果日報》的荼毒下變得瘋狂激進，認為使用暴力是正確，強調黎智英以「做新聞」為名，行禍國害港之實，強調案件與新聞自由絕無關係。鄧炳強指年青人在《蘋果日報》的荼毒下變得瘋狂激進，認為使用暴力是正確，強調黎智英以「做新聞」為名，行禍國害港之實，強調案件與新聞自由絕無關係。被問到若英國政府引用移交協定安排，提出讓黎智英到英國服刑，會如何處理，鄧炳強回應說，黎是中國人，在香港、中國犯法，而在香港、中國服刑是非常合理。

警務處國家安全處總警司李桂華表示，國安處歡迎法庭重判黎智英，顯示法庭確定他的罪行相當嚴重，凸顯他是罪魁禍首和幕後推手，包括推動外國對自己的國家和城市制裁、在香港透過自己的傳媒王國以及培養出來的激進份子進行煽動宣傳，希望造成裡應外合的情況，行為極度卑劣。被問黎或在監獄度過餘生，李桂華這樣回應：「我相信在座冇人講得到，呢個係個天先知道，但係我想講一樣嘢，佢所獲得嘅刑期係佢十分應得嘅。」

黎智英在2020年8月10日被捕。（資料圖片 / 羅君豪攝）

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022

【黎智英案・專頁】

【01法庭YouTube Playlist】