選舉開支｜江旻憓11.6萬多對手逾倍　報名日花2萬請公關

去年立法會選舉各候選人選舉開支及捐贈申報書，遞交期昨日（10日）截止。《香港01》查閱發現，旅遊界議員、「微笑劍后」江旻憓總共花費11.6萬元，若以旅遊業界176名團體選民平均計算，她在每名選民身上投放663元，較對手馬軼超多逾一倍。



江旻憓最大選舉開支是選舉廣告，共花了4.3萬元，此外，她在報名當日用了2萬元聘請專人協調傳媒，她當天見傳媒時，透露自己申請放棄外國護照，又形容體育精神適用所有界別。面對記者追問，她留下「大家食左飯未呀、大家記得食飯呀、多啲黎香港玩」的金句。



《香港01》查閱發現，旅遊界議員、「微笑劍后」江旻憓總共花費11.6萬元。（香港01攝）

報名時留下「大家食咗飯未」金句

旅遊界議員江旻憓的總選舉開支為116,710.33港元，若以旅遊業界共176名團體選民計算，平均在每個選民投入663元。拆開看各項費用，其中選舉報名當日的傳媒協調安排花費兩萬元。江旻憓當日亮相時，現場記者「逼爆」爭相提問，她最終在回答了兩條中文問題、一條英文問題後，在助理的護送和傳媒包圍下離場。

選舉廣告佔江旻憓競選費用最大部分，各種相關費用，包括傳單、名片、心口胸牌、網絡選舉廣告等，總計43,487.6元。另一主要開支是運輸費用，江旻憓用2萬元月薪聘請司機，油費4541.31元，加上泊車、的士費用，共計兩萬五千多元；她亦花費2萬元聘請選舉助理。

江旻憓交通費用是對手的16倍

至於旅遊界另一候選人馬軼超的選舉開支，少於江旻憓費用的一半，他共花費53,745.42元，平均在每個選民身上投入約305元。

馬軼超的運輸費為1516.72元，接近江旻憓的1/16。資料顯示他沒有租車，油費或電費為542.72元，480元是地鐵費用，隧道、泊車費共計494元。馬軼超的最大支出亦是選舉廣告，共29,010元；他亦以2萬元聘請了一位選舉助理。

九龍西關煒曦獲150萬元捐贈

最終落選的九龍西候選人、油尖旺區議員關煒曦，選舉開支超過154萬元，資料顯示，他的宣傳費共111.9萬元，Facebook帖文廣告費另計4萬元、設計及影片製作2萬元。

關煒曦共收到五筆共150萬港元的選舉捐贈，來自羅家聰。翻查資料，油尖旺社團聯會首席會長是羅家聰，兩人曾於2024年7月1日，共同出席位於油麻地社區中心的「DIY電動升旗裝置創意競賽」。