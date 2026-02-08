選舉開支｜張宇人接班人梁進獲銀龍、彩福捐款　陳克勤獲捐194萬

立法會換屆選舉開支及接受捐贈申報書，周二（10日）截止提交。部分當選的立法會議員同時上載至立法會網站。《香港01》今天（8日）翻查選舉申報，地區直選方面，受宏福苑火災黃碧嬌事件拖累選情的民建聯，陳克勤在大埔所屬的新界東北選區出戰，獲黨捐贈約194萬元開支「打仗」，成功連任。



功能界別方面，飲食界張宇人「接班人」梁進，則獲11萬多元捐贈，大多是3,000元「籌旗」，響應捐款的包括銀龍飲食集團、太湖海鮮城、彩福婚宴集團等。



梁進。（鄭子峰攝）

張宇人「接班人」梁進獲銀龍、彩福集團捐款

以「張宇人接班人」姿態成功接棒飲食界立法會議員的自由黨梁進，在選舉開支捐贈申報獲34人支持，其32人各捐贈3000元，包括張宇人出任榮譽顧問的「香港餐務管理協會」

主席、彩龍皇宮大酒樓老闆梁振華，以及張宇人創立的「現代管理(飲食)專業協會」要員、新光酒樓老闆胡珠、叙福樓集團執行董事黃傑龍等。

以公司或食肆名義捐贈3000元予梁進作選舉開支的，包括銀龍飲食集團、彩福婚宴集團、太湖海鮮城、嚐鵝小廚、福盈酒家有限公司等。

黃浩明獲恒地捐贈逾6千元 支付國金辦公室租金等

其他功能界別議員方面，身兼中銀香港顧問的金融界立法會議員陳振英，申報獲中國銀行(香港)有限公司捐款13,560.26元用作選舉開支。地產建造界議員方面，當選的恒基地產執行董事黃浩明，申報獲恒地捐贈6360.46元，開支包括國際金融中心二期71至76樓的辦公室租金、管理費，以及電費、電話費、車輛服務等。

主要政黨方面，地區直選開支一向最多。其中，受宏福苑火災黃碧嬌事件拖累選情的民建聯，陳克勤在大埔所屬的新界東北選區出戰，獲黨捐贈193.9萬元開支「打仗」，成功連任。港島東派出兩隊民建聯，勝出的植潔鈴獲黨捐贈187.2萬元開支；港島西陳學鋒獲黨捐贈153.3萬元開支；新界北姚銘獲黨捐贈開支較多，有196.7萬元。選委界捐贈開支較少，大多十多萬元，舉例由直選轉跑道參選選委界的陳恒鑌，獲黨捐贈14.3萬元開支。

工聯會方面，參選港島東成功連任的會長吳秋北，申報獲工聯政務發展基金捐贈194.9萬元開支，以及獲不記名捐贈者，借出貨車張貼海報，價值港幣500元；九龍東連任的副理事長鄧家彪，申報獲工聯政務發展基金捐贈150.5萬元開支，以及凱騰國際物流公司捐出4,275元。

新民黨方面，港島西接葉劉淑儀棒的陳家珮，申報獲黨捐贈177.7萬元選舉開支，另外有1147.96元用於短訊、電子郵件開支。選委界連任成功的何敬康，申報獲黨捐贈97742.92元選舉開支。自由黨方面，法律界勝出的陳曉峰，獲黨捐贈20萬元選舉開支。