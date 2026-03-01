伊朗局勢｜江旻憓提醒港人避免當地外遊 籲有需要致電入境處求助
撰文：潘耀昇
出版：更新：
美國與以色列昨日（28日）起向伊朗發動軍事攻擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊身亡。旅遊界立法會議員江旻憓今天（1日）表示，保安局對伊朗及以色列發出紅色外遊警示，提醒港人如需必要，避免當地外遊，呼籲有需要可致電入境處24小時求助熱線。
江旻憓在社交平台表示，入境事務處已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐卡塔爾大使館、中國駐阿拉伯聯合酋長國大使館、中國駐沙特阿拉伯王國大使館、中國駐巴林王國大使館、中國駐約旦哈希姆王國大使館及旅遊業監管局了解情況。
她說，入境處會繼續與查詢港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。
她呼籲在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。
