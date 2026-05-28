公務員加薪｜華員會：提出薪酬訴求時會考慮宏福苑大火後社會情緒

【公務員／公務員加薪／公務員加薪2026／公務員薪酬】公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。華員會會長蔡冠龍在會議後表示，會華員會將審閱報告，下周召開審核報告會議後提出薪酬訴求。被問應否將宏福苑事件中的公務員表現納入考量，蔡冠龍指薪酬調整幅度應全面考慮所有因素，適當考慮當年特殊因素。



至於政府10月起推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作，蔡冠龍擔心新制度會衍生「填數」問題，同時引來不必要爭拗，呼籲當局慎重推行。



《2025施政報告》提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

華員會會長蔡冠龍：提出訴求時考慮社會情緒是應有責任

華員會會長蔡冠龍在出席薪酬趨勢調查委員會會議後被問到，應否將宏福苑事件中的公務員表現納入考量時指，薪酬調整幅度應全面考慮所有因素，適當考慮當年特殊因素，公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒是應有責任。

公務員調薪幅度應考慮當年通脹 蔡冠龍：公務員須「養家糊口」

至於薪酬趨勢調查淨指標，高級公務員是4.12％，中級和低級分別是2.64％和1.17％。蔡冠龍指，數字不錯，但數字最終獲確認才最重要。他又指，公務員須「養家糊口」，調整幅度應考慮當年通脹。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（資料圖片／楊凱力攝）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日宣布，今年10月起會推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各級評核人員以「常態分佈」（「拉curve」）如實評核下屬工作， 相信做法可更有效區分不同工作表現水平，建立更嚴謹的評核及獎懲制度，可處理有問題同事。

憂拉Curve新機制衍生「填數」問題 表現合格被撥進表現欠佳級別

蔡冠龍關注制度可能引起不必要爭拗，呼籲當局慎重推行，加強管理，確保如實評核。他指，新機制改變一直沿用的評核邏輯，變相要求公務員達標之餘，同時比同僚表現更好，才能免於跌入第四至六級。

蔡冠龍又擔心新機制衍生「填數」問題，即部門將部份表現合格的公務員，撥進表現欠佳的第四至六級，令公務員人心惶惶。