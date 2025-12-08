立法會選舉結果｜社福界投票率飆至46%　陳文宜當選聚焦災後工作

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉結束，功能界別投票率為40.09%，超過上屆的32.22%，其中社福界投票率達46.02%，增長幅度為26.6個百分點，是28個功能界別中最多社聯行政總裁陳文宜以2179票成功當選新一屆社福界立法會議員，她表示，相信當選後可加快大埔災後工作，呼籲所有社工團體努力。



社福界過往如同「泛民」票倉，從未有建制派人士當選該界別議員。特區政府近年積極扭轉社福界被視為反對派陣地的局面，2023年成立的「香港社福界心連心大行動」，更被視為促進業界與政府協作的關鍵平台。心連心副主席譚贛蘭指出，社福界如今「團結和諧、開了新篇章」，與局方關係正面。勞工及福利局局長孫玉菡早前接受《香港01》專訪也指出，選舉首要目標是凝聚業界、團結投入。



上屆投票率19% 功能界別中包尾

今年立法會選舉有60人競逐28個功能界別30個議席，社福界與上屆一樣有三人競選，按比例計為各界別中最多。上屆參選但敗給狄志遠的民建聯葵青區議員朱麗玲再次參戰，樹仁大學社工系教授方富輝亦參選，但兩人最終敗給任職社聯近20年的陳文宜。

社福界選民由註冊社工組成，今年共有11,217人，陳文宜以2,179票當選，方富輝與朱麗玲分別獲得1,755與723票。陳文宜在結果揭曉後見記者，稱感恩得到業界支持，入立法會是共同責任，將會做好社福界工作。

她表示，相信當選後可加快大埔宏福苑火災災後工作，期望社工、機構、學者就災情加強合作，做一些事。她呼籲所有社工團體努力，強調當選機會不僅屬於她本人，要把服務對象團結一起做好服務。

特區政府為火災災民推動「一戶一社工」支援服務，陳文宜表示，很多人願意走出來幫忙，大家需要通力合作，團結幫助災民，「一戶一社工」會繼續承托大家的需要。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪，談及社福界選舉。（夏家朗攝）

孫玉菡：最大目標社福界齊心團結投入

過去有聲音視社福界為反對派「三座大山」之一。該界別一萬多名選民當中不少是前線社工，上屆投票率約19%，為28個功能界別之中最低。上屆仍有號稱「唯一非建制派」的狄志遠參選，今年參選者已沒有「為非建制派」。

為推動社福界積極參與立法會換屆選舉，勞工及福利局和社會福利署上月底合辦「社會福利界全力支持2025立法會換屆選舉」活動，呼籲社福界同工積極參選、踴躍投票。勞福局局長孫玉菡早前接受《香港01》專訪時，談及社福界選舉，讚揚三名候選人都對業界認識深、有實力。

孫玉菡表示，他曾出席五場共逾二千人的分享會，感受到業界選舉氣氛熱烈，「以往主要針對董事局或總裁級，今次我們是未試過，第一次做分享會直接面向前線」，形容反應很好，不少同工也「拋橋」便利投票或提振氣氛。

對於過往投票率低的問題，孫玉菡指當前要做的工作是令業界「動起來」積極參與，「最大目標是帶起整個選舉氣氛，要做到社福界齊心團結投入，這就是我定給自己的目標」。

「心連心」副主席譚贛蘭接受《香港01》專訪，形容社福界已開新篇章。（廖雁雄攝）

譚贛蘭：業界和局方關係正面、良好

港府對社福界的重視，在這幾年的工作中可見一斑。例如在2023年正式成立「香港社福界心連心大行動」，旨在團結香港社會福利界同工，並促進社福界與政府、市民、內地乃至國際接軌，使命是「為社福界開新篇章」。「心連心」由資深社福界人士、立法會議員管浩鳴擔任主席，勞福局前常秘、地政總署前署長譚贛蘭擔任副主席，可見政府「整頓」社福界的決心。

《香港01》早前採訪譚贛蘭，談及業界與政府的關係，她指「特區政府政府很重視社福界，業界和局方的關係非常正面、良好。她舉例，局長孫玉菡等官員在近年的《施政報告》發布前後，親自參與「心連心」舉辦的資訊活動和交流會，並主動邀請「心連心」日後繼續收集並提交政策意見。

譚贛蘭形容「社福界現在非常團結和諧，我們覺得社福界開了新篇章，會越來越好」，並強調現在的同工「務實、創新、開放、包容、團結、和諧」。不過，她亦指出社福介未來面對的困難，包括「服務社會要與時並進」、「釐清香港特別之處」、「思考如何達到服務要求」。