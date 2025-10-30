立法會選舉｜社聯CEO陳文宜戰社福界：走出舒適圈　不擔心政治化

立法會選舉提名期下月6日結束，社聯行政總裁陳文宜今日（30日）報名參選社福界立法會議員，對戰去年敗選捲土重來的「香港社福界心連心大行動」秘書長、民建聯朱麗玲。陳文宜表示懷著興奮、感恩、踏實心情參選，回顧過去三十年，讀完社工課程後由前線做起，每一步都離不開大家支持和鼓勵，明白業界面對社會挑戰困難、資源需求落差，故決定「從舒適圈走出來」，將大家關注的議題帶入議會。她指，立法會是發聲平台、是連結的橋樑，若有機會入到立法會，會盡快完善社福界服務。



10月30日，社聯行政總裁陳文宜參選立法會選舉，競逐社福界立法會議員席位。（梁鵬威攝）

陳文宜：出選得到社聯執委會支持 呼籲社工投票

陳文宜報名參選時帶同一隻機械狗，形容科技應用與業界有很大關係，需要增加服務舒適感，政綱有提及如何引入樂齡科技。她坦言自己沒有政黨背景，但會盡力為服務使用者做更多事情，呼籲社工投票，為業界、香港鞏固專業素養。

被問及有否與現任社福界議員狄志遠、社聯主席管浩鳴溝通，她表示，社聯與不少議員都有溝通，出選亦得到社聯執委會支持。

不擔心社聯被指政治化

會否擔心再有聲音指社聯政治化？陳文宜明言不擔心，指社福界談專業，會為服務對象、社會謀幸福。

當選被看高一線 陳文宜：靠政綱切磋

在業界服務三十年的她被指勝算大、當選看高一線，她回應表示社聯扮演專業角色，為業界謀求福祉，推進業界專業發展。她又希望得到各方支持，為大家發聲，以及凝聚不同朋友和服務對象，形容議會是「橋樑」，呼籲要有信心走在一起。勝算方面，她表示大家都有勝算，靠政綱互相切磋交流。