陳文宜專訪｜宏福苑災後支援挑戰大　運用AI工具分析災民需求

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，香港社會服務聯會（社聯）行政總裁陳文宜在競爭最激烈的社福界脫穎而出，接替現屆議會裏號稱「唯一非建制派」的狄志遠，成全港萬計社工的代議士。陳文宜接受《香港01》專訪時表示，未來的議會工作將以專業角色出發，聚焦人口老齡化、精神健康以及照顧者問題，長遠將全民退休保障問題作為專題納入探討。



新一屆議會首要工作是處理宏理苑火災各項善後事宜，配合行政長官李家超推動系統性改革。社福界在支援災民的工作擔當重要角色，陳文宜直言，最大的工作瓶頸在於災民的需求處於持續變動的狀態，社工需要持續評估。她表示，為應對挑戰，社聯透過共享平台整合資訊，甚至運用AI工具來分析災民需求。



社聯行政總裁陳文宜以2,179票當選社福界議員。（梁鵬威攝）

未聽聞「一戶一社工」安排有問題

特區政府在災後推行「一戶一社工」支援措施，即一名專職社工固定負責一個受災住戶，另由2至3位公務員組成支援專班協同工作。早前，網上出現了不少社工投訴安排程序的貼文，例如設立難實現的KPI或被迫「24小時OnCall」。

「一戶一社工」由社會福利署負責，陳文宜表示，「我沒有實際接觸到，我很難評論」。她同時指出，業界有機制該社工提出工作的困難，而她聽到的更多是理解的聲音。

社署社工團隊前往大埔過渡性房屋「樂善村」，探訪受火災影響的宏福苑居民，慰問他們的生活情況。（勞工及福利局Facebook圖片）

支援災民最大瓶項是「需求持續變動」

整體而言，陳文宜分析，社工在災後支援過程中面對的最大工作瓶頸是，災民的需求處於持續變動的狀態，「住屋安排可能改變，社工需要按着他們每一天的變化，重新評估需要」。

為了應對挑戰，陳文宜提到社聯透過共享平台整合資訊，甚至運用AI工具來分析災民需求。至於未來重點，她強調在於人才培訓、善用科技與跨界別「共建」安全網。她認為，現階段正處於災後「恢復期」，應把握此次經驗，着重提高社會的防災意識，做一些公眾教育。至於災民安置問題，她認為「政府討論方向合理，最重要是多元」。

不論是年輕社工、退休社工，甚至是商界、律師、醫護，大家都想一起「織這個安全網」。 陳文宜

擁有近20年社工經驗的陳文宜今年出任香港社會服務聯會行政總裁。（夏家朗攝）

未來四年着重安老問題 再探討退休保障

未來四年，陳文宜將成為社福界在議會代表。她表示，工作重點是處理人口老化、精神健康、照顧者等問題，尤其是應對人口高齡化。她將致力把前線經驗轉化為具體政策，包括居家安老、照顧者政策和長期服務融資。對於全民退休保障的問題，她則認為是「階段性的發展」，指提出已是十年前，現在階段要再討論、再規劃，包括「如何定義貧窮？如何訂立貧窮線？如何看待貧窮的根源？」

她肯定現屆議會在安老服務方面推出多項新舉措，例如設立照顧者熱線、加強認知障礙症支援，以及推動急症室與社會服務資料庫互通等基礎工作。目前，政府已打通社署、醫管局和房委會數據，建立照顧者資料庫，但她認為「還不夠」，指未來的數據應該是公開的。

每一票都很重，要將業界的問題在幾年內做到，變成了我的責任。 陳文宜

陳文宜在選舉結果揭曉當日稱，感恩得到業界支持，形容入立法會是共同責任，將會做好社福界工作。新的旅程下周四（2026年1月1日）就將開啟，她希望未來在立法會扮演「專業」的角色，「我答應了選民，要將他們前線工作遇到的情況轉變為政策，我們都希望能有專業討論」。

「業界現時狀態 也是國家發展的狀態」

談及社福界近年變化，陳文宜形容，「現在業界的狀態，相信也是國家發展的狀態」。她指出，以往社福業界對國家發展的討論較少，但現在透過不同平台，同工更了解國家發展。她認為，融入國家發展大局是重要的，香港與內地應加強互鑑，例如內地的養老保險機制可為香港提供參考。以宏福苑火災為例，她指出業界現狀團結，許多社工主動跨區支援。