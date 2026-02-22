曾俊華睇《夜王》憶沙田鄉紳曬命去夜總會　賣地揮霍終變「雙失」

故事圍繞夜場生態的港產賀歲片《夜王》上映，財政司前司長曾俊華也是捧場客。他今天（22日）分享這套電影令他回憶起1982年做沙田助理政務專員時，正值夜總會夜夜笙歌的黃金年代，不時聽到鄉紳「曬命」去夜場「豪」的威水史，「唔少原居民賣地攞錢好識享受，不時去夜總會做豪客，應酬、傾生意」，例如開貴價酒飲，不過目擊不少人賣地揮霍終變無田又無錢的「雙失」人士。



《夜王》故事內容圍繞夜場生態、人際關係、情與義的主題，亦勉勵港人面對逆境，「世界艱難，我哋照行」。曾俊華在社交平台分享自己都有入場支持《夜王》，指不少見證過香港夜總會夜夜笙歌黃金年代的人，透過電影回憶起八、九十年代尖東嘅繁盛畫面，肯定感慨萬千。

「中國城」、「大富豪」呢啲大場，我自然……冇去過喇！ 曾俊華

他說，自己八十年代初搬回香港定居，正值夜總會行業最興盛嘅時期，憶起1982年做沙田助理政務專員時，不時都會聽到鄉紳「喺度曬」去夜場「豪」的威水史。

佢哋興致勃勃咁提到，入到嗰間招牌夜總會，會有架勞斯萊斯車啲客入座，然後佢哋會勁開貴到飛起嘅白蘭地飲，眼都唔眨吓。 曾俊華

他解釋，當年政府發展新市鎮，不少原居民賣掉手上地皮，獲得一大筆錢之後，很懂得享受，不時去夜總會做豪客，應酬、傾生意。

後嚟我見到有唔少人好快就揈晒啲錢，最後變咗田又冇，錢又冇嘅「雙失」人士。 曾俊華

曾俊華指，入戲院看電影，基本上是他每年必不可少的過年節目，除了《夜王》，另一套是入場支持的港產片是《再見 UFO》。他說，這套戲早於2019年已經拍好，現在才上映，講述4個曾經在華富邨見過UFO的小朋友成長故事。他形容兩齣戲嘅題材雖然截然不同，但同樣都是賣懷舊情懷。