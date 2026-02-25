Bowtie灣仔新總部揭幕　前財爺曾俊華剪綵　咁樣回應新一份預算案

香港首間虛擬保險公司保泰人壽Bowtie宣佈，位於灣仔莊士敦道68號的全新總部「保泰人壽大廈」正式揭幕。 Bowtie 簽訂了為期五年的租賃協議，承租合共七層樓面。當中，地舖以及閣樓用作開設自家品牌咖啡店 Bow Coffee ；其餘五層則用作辦公空間。



財政司前司長、Bowtie資深顧問曾俊華現身典禮並剪綵，問及對於今日最新一份《財政預算案》的看法，他則笑稱「今日冇睇預算案，今日講番保險問題。」



聯合創辦人：實體地標體現「看得見」承諾

Bowtie聯合創辦人顏耀輝表示，雖然虛擬保險的營運模式以網上為基礎，要與大眾建立長久互信，就必須要有「看得見」的承諾，希望通過實體地標向大眾證明長遠紮根香港的決心。

其披露，2025下半年， Bowtie自願醫保系列產品的投保申請突破一萬張。目前公司業務約一半來自B2C的個人客生意，一半則來自公司生意，目標是長遠計，可佔據醫保整體市場頭三的市佔率。

曾俊華表示，傳統保險業往往予人一種充滿距離、甚至帶有推銷壓迫感的印象，但總部地下開設旗艦咖啡店 bow coffee可以幫助無縫融入日常生活，希望每位行經灣仔的市民都知道，這裡是一個完全沒有推銷壓力、能隨時為保險疑難提供支援的安心空間。