梁美芬反駁借議員發言拉布指控　斥「匿名議員」像反對派製造事端

立法會昨天（10日）辯論經民聯選委界議員梁美芬提出的議員議案，《香港01》報道據了解她早前游說建制同僚屆時多發言，一度指因自己在會議期間需要離開約1小時，到西環出席「重要會議」。此舉惹來部分議員的微言，質疑梁美芬是借議員踴躍發言拖延時間等她回來，稱是「另類拉布」。她否認希望同僚替其拖時間。



梁美芬今天（11日）主動再回應質疑，指「匿名議員」的思想有如以前的反對派，滿腦子都想製造混亂，唯恐天下不亂，「最終本人決定留在立法會完成整個議案辯論」，又說「議員發言位位精彩，何來拉布？」她定義「拉布」是說廢話，無意義地去發言，以及不斷響鐘點人數，無限期延長會議。



2026年6月10日，經民聯立法會議員梁美芬出席立法會會議。（直播截圖）

梁美芬以《明人不做暗事》為題在社交平台撰文，不點名指有傳媒以《梁美芬提議案卻擬中途離場 叫同僚踴躍發言惹拉布遐想》為題的報道，形容對此深感失望。她說報道大量引用所謂「匿名議員」的揣測和惡意解讀，反駁未有全面反映事實。

我誠意邀請「匿名同事」公開討論。 梁美芬

據《香港01》了解，梁美芬在提出議案的前一晚向議員發訊息，指由於當日下午3時半要到西環出席一個「重要會議」，故在下午3時許，要離開立法會約1小時，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。

2026年6月10日，經民聯立法會議員梁美芬出席立法會會議。（直播截圖）

梁美芬今天指，自己在議案辯論期間一直都在立法會議事廳，全程參與會議，並無離開，「根本沒有發生『中途離場』之事，為何還有擬『中途離場』的報道呢」，指令人費解的是個別「匿名議員」將本人呼籲同僚踴躍發言形容為「另類拉布」。她說這種說法不但邏輯混亂，更反映有關人士對議會運作的理解存在問題。她說早於6月2日已向全體議員發信介紹議案內容，邀請大家發言。過去一段時間與議員交流時，均有誠意邀請他們參與討論。

議案辯論前一天發出的訊息，只是眾多邀請議員發言的一部分。 梁美芬

2026年6月10日，經民聯立法會議員梁美芬出席立法會會議。（直播截圖）

梁美芬又提到自己對「拉布」的定義，不是指議員在議事廳正正經經發言，而是說廢話，無意義地去發言，以及不斷響鐘點人數，無限期延長會議。

昨日在本人的動議中發言的議員內容都十分精彩，有充份準備，何來「拉布」？ 梁美芬

她指自己一向做法，如因工作安排有機會短暫離開議會，事先向同事打聲招呼，形容是基本禮貌，亦讓大家知悉。

最終本人決定留在立法會完成整個議案辯論，並沒有離開議事廳。本人質疑「匿名議員」自己是否有參與議案討論，未知本人全程參與會議，故意製造話題，或有心令社會關注不到昨天重要的動議主題內容，而在放這些無聊誤導報導，居心叵測！ 梁美芬

2026年6月10日，經民聯立法會議員梁美芬出席立法會會議。（直播截圖）

梁美芬指良政善治下「匿名議員」應該多做正事，多發言，多提意見，多做工作報告，而不是製造事端，浪費大家的精力及時間，以及報紙版位。

「匿名議員」的思想有如以前的反對派，滿腦子都想製造混亂，唯恐天下不亂。 梁美芬

梁美芬希望可把注意力重新放在昨天動議的內容討論才有意義，才是立法會議員應做的事。