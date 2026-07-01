黃錦輝被捕｜涉四罪單計醉駕可囚三年　判刑逾3個月即DQ議員資格

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。根據《立法會條例》，判刑逾3個月即喪失議員資格。單計「酒後駕駛」刑罰，最高已可判囚三年。



黃錦輝。(林靄怡攝)

判刑逾3個月即喪失議員資格

根據《立法會條例》第39(1)(e)條，任何人被裁定或曾被裁定犯任何罪行，不論是在香港或是在任何其他地方被定罪，並就該罪行被判處為期超逾3個月而又不得選擇以罰款代替的監禁，不論是否獲得緩刑，也即喪失當選為議員的資格。

黃錦輝。(林靄怡攝)

酒後駕駛

根據《道路交通條例》，酒後駕駛屬嚴重刑事罪行，初犯最高可判罰款25,000元及監禁 3 年，強制停牌至少 6 個月。刑罰按呼氣、血液或尿液酒精測試濃度分級，濃度越高，以及重犯者後果越嚴重。

酒後駕駛

黃錦輝。(林靄怡攝)

不小心駕駛

根據香港《道路交通條例》（第374章）第38條，干犯「不小心駕駛」罪，最高刑罰為罰款 $5,000 及監禁6個月。

黃錦輝。(林靄怡攝)

發生交通意外後沒有停車

根據《道路交通條例》（第374章）第56條，遇到交通意外後，司機的第一個責任是要停車。如司機在遇到交通意外後沒有停車，最高可被判處罰款10,000元及監禁12個月。

黃錦輝。(林靄怡攝)

發生交通意外後沒有報案

根據《道路交通條例》（第374章）第56條，司機在發生交通意外後，須不遲於24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。否則，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。